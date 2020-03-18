北捷擴大採用紅外線熱顯像儀量體溫　工作人員穿隔離衣值勤

▲台北車站將增設紅外線熱顯像儀。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北捷運防疫再升級！將擴大使用紅外線熱顯像儀量測旅客體溫，即日起在三鐵共構及捷運紅藍線交會樞紐的台北車站，設置4台，旅客可安心搭乘；此外，監測處理人員，除全程配戴口罩，並增穿隔離衣、護目鏡及乳膠手套等加強防護，值勤安全再升級。

北捷表示，台北車站今年日平均運量超過13萬人次，因此優先佈設紅外線熱顯像儀，後續配合廠商後續到貨時程，於運量大及觀光客進出較多的西門站、板橋站、市政府站、龍山寺站、忠孝復興站等站，將陸續設置；如發現體溫異常超過37.5度，將再透過耳溫槍進行複檢，耳溫如大於或等於38度確認發燒者，將主動關懷並協助就醫。

旅客耳溫如大於或等於38度，會請其勾填「發燒民眾風險評估表」，進一步蒐集旅遊史、職業別、接觸史與群聚情形（TOCC）。發燒旅客如同時具備TOCC其中一項，將優先協助通知119以救護車載送送醫；如無TOCC，則代為聯繫防疫計程車或親友載送。至於耳溫量測低於38度的旅客，將提醒全程配戴口罩搭乘捷運，敬請旅客配合。

北捷強調，為讓同仁放心值勤，除全程配戴口罩，更加穿隔離衣、護目鏡及乳膠手套防護自身安全。每處紅外線熱顯像儀將配置2位人員，1位負責監看電腦螢幕、1位負責體溫異常旅客處理，相關人力部署，除調派公司人員現場支援，車站志工亦投入監測行列，另外，規劃與大學系所等產學界合作，共同防疫。

除了捷運重點車站量測體溫外，貓空纜車、兒童新樂園及臺北小巨蛋場館，則全面量測遊客體溫。臺北捷運車站詢問處、兒童新樂園、貓空纜車及小巨蛋皆設置酒精噴瓶提供民眾使用。

各車站、場館的第一線服務人員，值勤時全面配戴口罩；捷運電聯車車廂每天出車前及8小時加強消毒作業；捷運車站、地下街、貓纜、小巨蛋、兒樂及北投會館等場所，旅客民眾頻繁接觸之設備，如自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕，廁所馬桶座墊及門把，詢問處窗口桌面，電扶梯扶手帶及電梯按鈕等，消毒頻率為每4小時1次。同時運用跑馬燈、月臺電視、燈箱、臺北捷運Go App及廣告看板等各類宣導工具，提醒旅客勤洗手，如感冒或身體不適請配戴口罩。