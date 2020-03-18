美中打響「媒體戰」　陸官媒曝數量對比：吃虧的會是美方

▲在中國外交部3月17日記者會上工作的外國駐華媒體。（圖／取自中國外交部網站）

記者陳政錄／綜合報導

美中「媒體戰」衝突不斷升級。在中國外交部今日零時，宣布取消三家美國主要媒體在中國大陸境內工作後，《環球時報》等中方官媒於今日發表社評，強調美方嚴重干擾兩國正常人文交流，中方不可能「忍氣吞聲，息事寧人」，並舉雙方互設的分支機構數量為例，表示照這樣打下去，最後更難受的都是美方。

環時社評表示，作為一家中國媒體，我們對中美因政治分歧而導致針對媒體的衝突出現升級感到遺憾。報導稱，一些中國記者和美國記者顯然因為中美政治摩擦而受到牽連。

▲中國外交部發言人耿爽。（圖／取自中國外交部網站）

社評強調，衝突無疑是美方主動挑起的。先是2018年華盛頓要求部分中國媒體駐美機構註冊為「外國代理人」，不久前美方又要求5家中國主流媒體駐美機構按照「外國使團」登記。 《華爾街日報》將中國稱為「亞洲病夫」並拒絕道歉而導致中方驅逐3名該報記者後，美方又驅逐約60名中國主流媒體駐美人員，從而迫使中方採取最新報復行動。

社評分析，美方之所以向中國媒體下手，挑起這場特殊的「戰爭」，根本原因是想製造新的衝突點，透過打壓中國新聞機構來抹黑中國的政治體制。

社評指稱，他們若認為「中方會忍氣吞聲，息事寧人」，是一個嚴重的誤判。如果雙方互逐記者愈演愈烈，美國媒體會更加難受，因為美國媒體在中國設分支機構的有29家，遠比中國在美設分支機構的9家媒體多得多。無論是雙方按照人數均等還是媒體數量均等打下去，最後更難受的都是美方。

▲《華爾街日報》於2月3日，刊出標題「中國是真正的亞洲病夫」文章，引起強烈爭議，美中媒體戰進一步打響。(圖／翻攝自華爾街日報網站)

除此之外，中方官媒還刊登對學者的訪問內容，復旦大學國際政治系副教授沈逸表示，這說明中美關係已進入一個新階段：中國不會再委曲求全。如果美國未來願意接受相向而行，那當然好，但如果美國阻撓，中國也一定會還擊。

對於外界認為「媒體戰」和兩國衝突發展下，將可能讓「冷戰」重演，外交學院國際關係研究所教授李海東說，中方此舉亦是在提醒美方，中美之間的交流不能意識形態化，不能用冷戰思維去看待和處理。



據了解，今年2月3日，中共當局不滿《華爾街日報》刊登政治學者米德所撰〈中國是真正的亞洲病夫〉的文章，在得不到「合理回應」後，於2月19日吊銷3名《華爾街日報》駐華記者證件；而後，美國在3月2日宣布，中共《新華社》等5家官媒為「外國使團」，必須實施人員限額。

3月18日，中國外交部在零時發文，對等要求美國《美國之音》、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代周刊》等5家駐華分社申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產訊息等書面材料。

同時，中國也要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者，從即日起4天內申報名單，並於10天內交還記者證，今後不得在中華人民共和國，包​​括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作。

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