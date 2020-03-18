外交部調升美國旅遊警示燈「橙色」、加拿大「紅色」

▲外交部將美國、加拿大旅遊警示燈調升，呼籲國人檢討應否前往。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃巈禾／台北報導

新型冠狀病毒疫情持續擴大，為加強防疫警戒，外交部18日表示，外交部19日起將美國的旅遊警示燈號調升為「橙色」，加拿大調整為「紅色」，建議國人應特別注意旅遊安全，關注美國及加拿大當地疫情發展，並檢討應否前往。

外交部指出，中央流行疫情指揮中心18日宣布，19日零時起提升美國及加拿大（含轉機）旅遊疫情為「第三級」（警告，Warning），提醒民眾非必要避免前往，從美國、加拿大兩國入境台灣的民眾需落實居家檢疫14天；非本國籍人士部分，自台北時間19日零時起搭機起飛（啓程地起飛時間為台北時間3月19日零時前，倘扺達台灣前曾在第三國轉機過境者，仍可入境）來台者，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制其入境；持證明或經許可入境的外籍人士，應居家檢疫14天。

外交部提及，為維護我國人健康及旅遊權益，外交部同步自19日零時起相應調整美國的旅遊警示燈號為「橙色」（避免非必要旅行），另由於加拿大已禁止外國人士入境，外交部19日零時起調整加拿大的旅遊警示燈號為「紅色」（不宜前往，宜儘速離境）。