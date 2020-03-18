禁5家美媒駐點採訪　陸外交部：有意見去向美國政府提出



▲中國外交部發言人耿爽。（圖／翻攝環球網）

記者任以芳／綜合報導

中美媒體戰持續延燒，雙方互相採取的限制記者採訪措施，外界都在觀察是否影響中美關係？外交部發言人耿爽表示，「中方不惹事，但也不怕事。我們敦促美方立即停止對中國媒體的打壓，否則損失更大的將是美方。」

中國外交部18日舉行例行記者會，有記者提問「稱中方針對美方打壓中國媒體駐美機構行為對美國媒體採取反制措施，這幾家美國媒體的選擇有什麼依據？中美互相採取的這種限制措施，對中美關係有何影響？」

▲中美之間的對抗，沒有因為疫情緩和，從病毒起源、假新聞到媒體之戰，出現更多對立。（圖／publicdomainpictures）

耿爽強調，中方採取的有關措施，完全是對美國無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要反制，造成當前的局面，起因和責任都不在中方。「如果哪家美國媒體有意見，他們可以去向美國政府提出。」

至於中方是否擔心美方採取進一步反制措施？耿爽表示，「我們的立場很明確，我們敦促美國立即改弦更張、糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理的限制。」

▲美國五家駐華媒體記者，包含《華爾街日報》在內，被中國列為驅逐名單。(圖／翻攝自華爾街日報網站)

耿爽強調，「美方曾經說過，所有的選項都在桌面上。今天我也可以告訴美方，所有的選項也都在中方的桌面上。」如果美方一意孤行，錯上加錯，中方必將被迫採取進一步的反制措施。

目前，中方宣佈即日起，對美方駐華記者採取措施如下：

第一，針對美方將5家中國媒體駐美機構列為外國使團，中方對等要求美國之音、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代週刊》這5家美國媒體駐華分社向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面材料。

第二，針對美方大幅削減、實際驅逐中國媒體駐美機構員工，中方要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者從即日起4天內向外交部新聞司申報名單，並於10天內交還記者證，今後不得在中華人民共和國，包括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作。

第三，針對美方對中國記者在簽證、行政審查、採訪等方面採取歧視性限制措施，中方將對美國記者採取對等措施。