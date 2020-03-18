　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

禁5家美媒駐點採訪　陸外交部：有意見去向美國政府提出

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼外交部發言人耿爽。（圖／翻攝　環球網）
▲中國外交部發言人耿爽。（圖／翻攝環球網）

記者任以芳／綜合報導

中美媒體戰持續延燒，雙方互相採取的限制記者採訪措施，外界都在觀察是否影響中美關係？外交部發言人耿爽表示，「中方不惹事，但也不怕事。我們敦促美方立即停止對中國媒體的打壓，否則損失更大的將是美方。」

中國外交部18日舉行例行記者會，有記者提問「稱中方針對美方打壓中國媒體駐美機構行為對美國媒體採取反制措施，這幾家美國媒體的選擇有什麼依據？中美互相採取的這種限制措施，對中美關係有何影響？」

▲▼毛澤東天安門（圖／publicdomainpictures）

▲中美之間的對抗，沒有因為疫情緩和，從病毒起源、假新聞到媒體之戰，出現更多對立。（圖／publicdomainpictures）

耿爽強調，中方採取的有關措施，完全是對美國無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要反制，造成當前的局面，起因和責任都不在中方。「如果哪家美國媒體有意見，他們可以去向美國政府提出。」

至於中方是否擔心美方採取進一步反制措施？耿爽表示，「我們的立場很明確，我們敦促美國立即改弦更張、糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理的限制。」

▲《華爾街日報》的標題：「中國是真正的亞洲病夫」，引起強烈爭議。(圖／翻攝自華爾街日報網站)

▲美國五家駐華媒體記者，包含《華爾街日報》在內，被中國列為驅逐名單。(圖／翻攝自華爾街日報網站)

耿爽強調，「美方曾經說過，所有的選項都在桌面上。今天我也可以告訴美方，所有的選項也都在中方的桌面上。」如果美方一意孤行，錯上加錯，中方必將被迫採取進一步的反制措施。

目前，中方宣佈即日起，對美方駐華記者採取措施如下：

第一，針對美方將5家中國媒體駐美機構列為外國使團，中方對等要求美國之音、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代週刊》這5家美國媒體駐華分社向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面材料。

第二，針對美方大幅削減、實際驅逐中國媒體駐美機構員工，中方要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者從即日起4天內向外交部新聞司申報名單，並於10天內交還記者證，今後不得在中華人民共和國，包括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作。

第三，針對美方對中國記者在簽證、行政審查、採訪等方面採取歧視性限制措施，中方將對美國記者採取對等措施。

ET快訊
快訊／魏明谷突請辭自來水公司董事長
1年多不洗澡！他戶頭500萬月領18%不分擔家計　法院判：滾
夜闖明星高中「穿制服」拍性愛片　校方怒了！開吉3男妨害名譽3
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

A股三大指數反彈未果 　瑞銀估中國全年GDP降至1.5%

明起抵港人士隔離14日　陳肇始： 正研究酒店隔離

禁5家美媒駐點採訪　陸外交部：有意見去向美國政府提出

香港法庭下令！　港鐵7日內交出「831太子站衝突」一刀不剪畫面

鍾南山：輸入性病例「感染性很強」　不能靠集體免疫解決問題

他發燒在家死撐「怕確診」！腹痛難忍就醫...腸子竟遭兩顆棗核戳爆

隔離飯店坍塌「困70小時」　他獲救後「無所畏懼」：決心娶回女友

中藥紅到國外！　連花清瘟、金花清感「可治輕微疫情」

李克強主持3月國常會　推重大外資項目開工復工

大陸首次無新增本土疑似病例！　湖北除武漢外「13天都無本土確診」

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

《青春有你2》蔡卓宜離婚飽受輿論淚崩　Ella打氣：誰說女生只有一種樣子！

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

A股三大指數反彈未果 　瑞銀估中國全年GDP降至1.5%

明起抵港人士隔離14日　陳肇始： 正研究酒店隔離

禁5家美媒駐點採訪　陸外交部：有意見去向美國政府提出

香港法庭下令！　港鐵7日內交出「831太子站衝突」一刀不剪畫面

鍾南山：輸入性病例「感染性很強」　不能靠集體免疫解決問題

他發燒在家死撐「怕確診」！腹痛難忍就醫...腸子竟遭兩顆棗核戳爆

隔離飯店坍塌「困70小時」　他獲救後「無所畏懼」：決心娶回女友

中藥紅到國外！　連花清瘟、金花清感「可治輕微疫情」

李克強主持3月國常會　推重大外資項目開工復工

大陸首次無新增本土疑似病例！　湖北除武漢外「13天都無本土確診」

iOS 13詭異Bug！已卸載App持續消耗流量　關行動網路也沒用

南投志工大集合　縣府舉辦祥和計畫志願服務聯繫會報評鑑說明會

非洲面臨肺炎與瘧疾雙挑戰　屠呦呦籲：做好完善防範措施

桃園防疫超前部署　展開分區及居家辦公試辦演練

陳珮騏秘戀小8歲男友…自認私下「無聊又嚴肅」　分手1年半：到現在還在痛

遭指關說法官又被評「豬隊友」…黃越宏向檢察官求償120萬敗訴

夫妻買房…木板縫「探出一堆頭」蠕動！　一抓竟有150條蛇

周子瑜回台休假居家檢疫14天今天出關！　低調搭機赴南韓工作

新冠肺炎單日暴增23例細節公布！21境外移入+2本土狀況一覽

美軍電偵機EP-3E飛近香港　從巴士海峽穿越至南海蒐集情報

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

大陸熱門新聞

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

肺部像灑滿星星　25歲女醫確診凌晨獨坐病床3小時

中國取消3美媒境內工作：反對假新聞

「一路轉機、搭高鐵」20歲男到家無症狀確診

中國網上出現大量調侃文！官媒：注意吃相

影／返京後「出門跑步」！澳籍華人被公司開除

港驚現「紅褲壯漢」一打五

「你後悔認識我嗎？」　確診護理師哭著打電話給老公

台籍「加州補教天王」　爆融資醜聞

武漢防疫出現漏洞了！「連4天急診出現新增病例」

治療新冠肺炎要多少錢？帳單一曬「489萬元」

西班牙返回「一路自帶病毒散播」…到家後無症狀確診！

不想隔離死在家裡！　留義學生全程戴口罩...轉機30小時不吃不喝

男大生家樓下隨機殺人！2歲女童被砍頭慘死

更多熱門

相關新聞

限制入境何時解除？　外交部：由指揮中心視疫情發展決定

限制入境何時解除？　外交部：由指揮中心視疫情發展決定

由於境外移入新冠肺炎案例激增，衛福部長陳時中偕外交部長吳釗燮18日早上宣布，3月19日零時起，禁止非本國籍人士入境。至於結束時間，外交部領事事務局長葉非比表示，相關措施調整由中央疫情指揮中心宣布，視疫情發展來調整。

滯台外國人強制出境？外交部：簽證到期就要出境

滯台外國人強制出境？外交部：簽證到期就要出境

19日0時起限制「非台籍人士」入境　外交部8點Q＆A一次看

19日0時起限制「非台籍人士」入境　外交部8點Q＆A一次看

LIVE／外交部緊急記者會　限制「非台籍人士」入境　

LIVE／外交部緊急記者會　限制「非台籍人士」入境　

蔡英文喊話：「大家都在同艘船上」

蔡英文喊話：「大家都在同艘船上」

關鍵字：

駐華記者外交部美國之音紐約時報華爾街日報華盛頓郵報時代週刊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

快訊／新冠肺炎暴增23例

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

20多歲本土個案「發燒+喉嚨痛」就醫3次才確診

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

20多歲無旅遊史本土個案　同住家人暫無症狀

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面