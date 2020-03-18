地政事務所「有辦事民眾剛從法國返台」...連口罩都沒戴　台南孕媽目擊傻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台南一名人妻昨天到地政事務所辦事，快尾聲時突然傳來騷動，接著承辦人員透露，剛剛有民眾是從法國剛回台的，而且並未戴口罩，一席話讓她瞬間神經緊繃，直呼「為什麼這些從疫情嚴重地區回來的人，不乖乖的自主管理！」

「真的一肚子火不知道怎麼發啊！」人妻昨在爆怨公社提到，去台南地政事務所辦理一些事，快結束之際突然爆出一陣騷動，「我還在狀況外的時候，其中一個承辦人員走過來問其他人，剛剛有沒有戴口罩，然後看到我沒有戴就問我口罩呢？」

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▲孕婦有些擔憂。（圖／翻攝自爆怨公社）

女網友聞言表明今天沒帶在身上，結果對方就說，剛才在她旁邊的民眾最近剛從法國返台，既沒有自主隔離，來這裡辦理文件也沒戴口罩，「因為不知道辦理什麼，承辦人員才知道她剛從法國回來，啊！搞得我現在神經超緊繃的，一個人關在家不敢跟家人接觸，過幾天還要去產檢煩死啦！為什麼我沒有戴口罩！」

對此，網友們紛紛回應，「絕對沒事的，孕婦心情也很重要，不要先自己嚇自己」、「出入公共場所一定要記得戴口罩！尤其進到密閉空間」、「口罩請一定要戴好，保護自己也保護家人」、「心情放寬，提醒自己下次出門務必戴口罩，畢竟你還是孕婦呢，還有寶寶要保護」。