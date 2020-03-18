為觀光復甦做準備！成立觀光區域聯盟　宜花東達成初步共識

▲研商會議有宜、花、東旅遊觀光、民宿、休閒農業及相關學界代表參加，盛況空前。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

新型冠狀病毒疫情重創觀光產業，為協助業者度過難關，同時為下一階段觀光發展及復甦做準備，花蓮於17日召開成立「觀光發展區域聯盟」研商會議，會中邀請宜蘭縣政府、台東縣政府、台灣觀光學院及宜花東各相關觀光公協會業者，於「花木蘭聯盟」合作基礎上研商聯盟事宜，爭取交通部觀光局觀光復甦補助，建立東部觀光品牌。

交通部初步公布的觀光紓困及振興補助方案中，鼓勵跨縣市區域合作，因此花蓮縣政府及在地公協會主動召開宜花東三縣市會議，在去年成立的「花木蘭聯盟」基礎上再深化觀光合作，此次會議先凝聚三縣市之觀光品牌及行銷的合作共識，並透過公協會幕僚單位持續籌備成立聯盟，後續有待交通部觀光局公告詳細DMO區域聯盟獎助要點及相關規範後，才會正式成立聯盟。

台灣觀光策略發展協會吳昭輝理事長及臺灣觀光學院梁琬如代理校長也在會中說明DMO區域聯盟在台灣的定位，並針對未來發展「東台灣觀光發展區域聯盟」提供建議，DMO為目的地管理組織（Destination Management Organization），在歐美及日本皆有前例，是一個不偏袒任一利益團體的整合平台，將零碎分散的觀光資源整合為一個共同的品牌意象，創造正向的循環經濟，考量宜花東3縣市觀光資源較為相似，並共屬外籍（地）旅客短天期造訪時的旅遊範疇，有合作引客之需，期透過爭取中央資源挹注及3縣市官產學合作，發揮互補及乘數效應，提振東台灣觀光發展。

研究會議有宜、花、東旅遊觀光、民宿、休閒農業及相關學界代表參加，盛況空前。

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