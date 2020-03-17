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高雄單親媽匯錯款求助警卻感動落淚　原來警做了這個動作

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▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲李姓單親婦人日前到ATM轉帳9000元給房東，因匯款錯誤，她求助無門報案請警方協助，因壓力太大，員警幫她跟房東說明狀況，讓婦人當場感動落淚。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄三民區一名李姓單親婦人日前到超商ATM轉帳房租9000元給房東，因疏忽造成匯款錯誤，但櫃台人員忙碌，無法給予協助，她只好報案，李婦因壓力太大，員警請她不要擔心，並幫她跟房東說明狀況，讓婦人當場感動落淚，最後郵局聯繫上匯錯款客戶，答應匯回9000元，李婦才破涕為笑，離去時不斷感謝警方的幫忙。

▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

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▲李姓單親婦人日前到ATM轉帳9000元給房東，因匯款錯誤，她求助無門報案請警方協助，因壓力太大，員警幫她跟房東說明狀況，讓婦人當場感動落淚。（圖／記者翁進忠翻攝）

員警了解後，原來婦人是上個月到超商ATM要轉帳房租9000元給房東時，一時疏忽未發現前一位操作未完成，造成自己匯款錯誤，她發現時立刻打電話向客服反映，銀行人員告知她須臨櫃處理，隔日一早她到郵局詢問，郵局人員亦熱心協助查證聯繫，但卻未聯繫上，婦人雖然心急但也只能等待，留下個人聯繫方式，拜託郵局人員持續幫忙聯繫，因房東前幾天來電催繳房租，她不想讓房東誤會她拖延房租。

▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲李姓單親婦人日前到ATM轉帳9000元給房東，因匯款錯誤，她求助無門報案請警方協助，因壓力太大，員警幫她跟房東說明狀況，讓婦人當場感動落淚。（圖／記者翁進忠翻攝）

等待過程中，得知婦人是外籍配偶，嫁來台灣已經快20年，幾年前因為家中一些狀況，造成她離婚並獨自撫養一個小孩，目前在加工廠工作，9000元對一般人或許沒甚麼，但對她薪水不到2萬5千元而言卻很重要，員警現場除她替加油打氣，要她堅強面對生活外，也幫忙跟房東說明事情經過，警方一個不經意的舉動，讓原本承受很大經濟壓力的婦人感動落淚，最後郵局聯繫上收到該筆匯款客戶，得知後也表示會匯回9000元，此時婦人才破涕為笑，離去時再三感謝警方心幫忙。

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