機捷全線完成紅外線測溫儀佈設　鄭文燦：國門前做好疫情防護措施

記者沈繼昌／桃園報導

因應新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情依舊延燒，桃園機場捷運為防堵疫情擴散，已在全線21站完成紅外洩測溫儀架設，市長鄭文燦17日視察後表示，桃園機場是防疫重要關卡，因應全球疫情升溫，桃捷已於16日完成全線紅外線熱像測溫儀設置，全面執行旅客體溫篩檢機制，希望透過超前部署及強化工作人員防疫作為熟悉度，有效防堵疫情由境外蔓延至國內。

▲桃園市長鄭文燦17日視察機場捷運紅外線測溫儀啟用情形，聽取機捷人員簡報。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦17日視察機場捷運紅外線測溫儀後指出，機捷透過四大防疫措施提供旅客安全乘車環境。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦17日上午10時前往機場捷運A12第一航廈站，視察桃園捷運全線紅外線熱像測溫儀佈設，鄭文燦指出，為有效防堵新冠肺炎疫情，疾管署篩檢站在桃園機場設置第一道防線，桃捷公司建立防疫四大安全網，除在全線車站設置紅外線熱像測溫儀，並加強車站與車廂消毒清潔頻率、宣導旅客搭機捷應全程配戴口罩，公司員工進行自主健康管理、第一線人員強化安全防護等機制，透過四大防疫措施提供旅客安全乘車環境，以杜絕疫情擴散風險。

▲桃園市長鄭文燦17日視察機場捷運紅外線測溫儀啟用情形，衛生局長王文彥檢測使用情形。（圖／記者沈繼昌攝）

桃捷公司董事長劉坤億說，桃捷公司分二階段部署紅外線熱像測溫儀，第一階段已於3月9日完成A1台北車站、A8長庚醫院站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站設置。第二階段則於3月16日完成全線21車站設置，啟動全線防護機制確實執行體溫異常旅客處理步驟，將疫情傳染風險降至最低。

桃捷公司強調，自三級旅遊警示國家入境民眾不得搭乘大眾運輸，違者將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第15條，處以10萬元以上100萬元以下罰鍰，桃捷公司在A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站入口放置告示立牌，加強車站廣播宣導，並由捷運警察隊協助執行。

▲桃園市長鄭文燦贈送水果禮盒給機場捷運第一線的員工與警察人員，感謝他們為防疫做出的貢獻。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦最後還贈送水果禮盒給第一線的捷運警察、志工、機捷人員等，感謝他們為防疫做出的努力與貢獻。

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