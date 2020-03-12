木蓮花園區深夜黑影竄…燈一照驚見失智婦　警熱心聯繫助返家

▲淡水警方協助失智走失於木蓮花園區的老婦人返家。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

「有個黑影在我的木蓮花園裡走動！」3日晚間9時許，淡水知名賞花景點「楓樹湖木蓮花園區」園主嚇得向警方報案，員警與里長到場查看後，發現是一名失智的陳姓老婦人在徘徊，由於老嫗不是第一次走失，里長憑藉著腦海的印象，一眼就認出她是居住山子頂的里民，趕緊通知著急的家屬前來團聚。

3日晚上9時許楓樹湖的木蓮花協會理事長向水源派出所報案，稱楓樹湖的木蓮花園內有人影徘徊，擔心可能是宵小入侵，由於木蓮花園區位處偏僻山區，夜間人跡罕至，所長郭芳富與警員劉軒倫聽聞後不敢大意，偕同水源里長張志禎一同前往一探究竟，果然在漆黑的樹林間，隱約有一個人影在走動。

員警小心翼翼的靠近查看，昏暗的燈光映照下，才發現是名身軀瘦小的陳姓老婦人（79歲），老嫗表情木然且對問話無反應，眼尖的所長發現她手上有條預防走失電子追蹤手鍊，認為老嫗疑似患有失智症，正當陷入瓶頸時，一旁的里長突然出聲：「我認得她，之前她也曾走丟過，是住在山子頂的那一位」。

經聯繫婦人家屬到場後，心中不捨溢於言表，更是感謝警方及里長的熱心幫忙，讓母親能平安回家。老婦女兒表示，媽媽晚年罹患失智症，之前也曾經走失過，所以特別幫她裝設電子追蹤手鏈，避免類似情況發生。今晚6時要叫媽媽吃晚餐時，卻發現她不在家中，電子手鍊偏偏這時候沒電，一家人急忙地到附近找人，直到晚間9時許接到張里長的電話，說媽媽在楓樹湖找到了，接到老母親平安無事的消息，心裡的大石終於可以放下，立即趕到現場將她接回。

淡水分局呼籲，家中成員若有年邁或有失智症、自閉症、精神障礙者，應儘量避免單獨外出，並注意其可能的活動範圍，不定時拍照，並配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向區公所申請愛心手環，或至直轄（縣）市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔。

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