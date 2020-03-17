繼父打死4歲童！正義人士到場燒冥紙…警憂失控24小時派員鎮守

▲16日晚間，有不知名人士前往陳男住處附近燒冥紙。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港鎮一名4歲男童因不好好吃飯、頑皮將口水塗於鏡子上，遭陳姓繼父過當教養，對其出手痛毆並丟至門外馬路致死；16日檢方向法院聲請陳男收押禁見獲准。事件爆發後，引發社會譁然，甚至有民眾在陳男住處附近燒冥紙，為預防「台中太平郭姓保姆案」聚眾抗議事件重演，警方於其住處24小時派員鎮守，為當地居民安全把關，警方呼籲，希望民眾自制，若執意前往滋事，將以社維法究辦。

檢方調查，14日晚間陳姓繼父因4歲繼子將口水塗在鏡子上又任性不吃飯，要求繼子罰站、罰跪，見繼子不斷哭鬧，竟出腳猛踹且拿起掃把狂毆男童，導致繼子因此嘔吐並持續哭鬧，至15日凌晨4時許更將他扔出門外，而男童生母皆在旁目睹一切過程，最後男童因內出血身亡。

事件爆發後，引發眾多民眾撻伐，有網友在網路上激動揚言「要讓陳男知道教訓」，據悉，16日晚間更有不知名人士於陳男住處附近燒冥紙，讓當地居民人心惶惶；此舉也引起警方高度重視，24小時派員為居民安全把關。

▲臉書直播主劉冠廷在2019年6月間獲悉虐童案，於手機直播號召400人至郭姓保母台中太平社區住處抗議。（圖／Facebook／冠廷往事）

警方之所以戒慎戒懼，是因為有前車之鑑。台中市2019年6月間，一名1歲女童慘遭郭姓保母虐待重傷，臉書直播平台「冠廷往事」直播主劉冠廷，以手機直播發起「包圍保母家」行動，號召400名網友至郭姓保姆太平區所住社區抗議，現場民眾因情緒激昂而衝撞員警人牆、撒冥紙，甚至丟擲雞蛋，對當地居民及執法員警造成極大困擾。

然而，包圍行動結束後，行動發起人劉冠廷等人，遭台中地檢署依公然聚眾施強暴脅迫、污辱公務員、傷害、強制等罪起訴，實為得不償失。警方呼籲，希望民眾、網友自制，否則將以社維法究辦。

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