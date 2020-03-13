我家在「那裡」…人臉辨識系統建功　板橋暖警助失憶老翁返家

▲老翁搭乘計程車卻說不清楚家中住址，警方用人臉辨識協助返家。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名70多歲老翁，11日上午8時許獨自搭乘計程車，從土城一路坐到板橋，由於在路途中計程車司機無法得知老翁確切目的地，只好將老翁載到警局，老翁只向警方說「我家在那裡……」員警只好利用M-POLICE警用電腦人臉辨識系統，順利查詢老翁身分，並協助載送其返家。

板橋交通分隊警員謝宗哲在執行交通疏導勤務時，發現有一台計程車停在路邊，正想上前了解關心時，計程車司機下車，並告知車內有一位老翁，從捷運永寧站上車後就隨即說「板橋」，但是來到板橋後，再進一步詢問老翁確切地址，此時老人卻僅能用手比劃，語焉不詳的說「那裡…那裡…」，司機在無計可施的情況下，只好將車輛開到板橋分局樓下，尋求員警協助。

警方經透過M-POLICE警用電腦人臉辨識系統查詢，確認該老翁住在縣民大道2段附近，員警聯絡家屬得知家中僅有其老妻在家，遂由員警協助載送老翁返回住家。

板橋分局表示，家中若是有失智或年長者，容易有走失或迷路情況時，應盡量在旁陪伴，或請專業看護照顧，並配戴手環或識別資料，如此才能避免憾事的發生。

▼人臉辨識系統偵測出老翁實際身分。（圖／記者陳豐德翻攝）



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