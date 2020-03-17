拖2行李箱…一路上遭「凶狠眼神掃射」！　跑班老師喊冤：我只是要去上課

▲路人都以為她是要出國。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

今（17日）一口氣新增10例境外感染，政府、網友都苦勸大家不要再出國。台北一名女老師每次下課時，都要拖著大大行李箱趕到下個班級上課，怎料一路上不停遭人側目，不知情的人都以為她是要出國玩，讓她崩潰PO文「我沒有要出國，我不是要出國，我是去上課！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，2個大大行李箱加上一包手提袋，看起來像是要出國玩個七天六夜，其實她只是要去下個班級上課，裡面裝著課程需要用到的教學道具，卻遭旁人誤會是要出國玩，「可以不要一直用檢視的眼神猛盯著我看嗎？」她甚至想乾脆貼一張字條，上頭寫「分手搬家啦！」

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▲17日新增了10起境外感染病例。圖為中央流行疫情指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）



網友回應，「在A4紙印上『去上課』然後貼在行李箱上昭告天下就好啦」、「現在拖著行李箱都很心驚膽跳的」、「 我現在看到拖行李箱的路人....真的會自動繞路欸」、「非常時期，非常眼神。」

其實路人會如此敏感不是沒原因，台灣短短三天就新增了24起境外感染，而且人數一天比一天多，全部都是屬於「執意要出國玩」的案例，先前政府小心翼翼防疫，卻在這三天疫情大爆發，也難怪全民都心驚驚。

中央疫情指揮中心宣布，自3月19日零時起，日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫全列入第三級旅遊警告，包括先前備受爭議的日本也在名單內，如果前往第三級警告國家或地區進行「非必要旅遊」，回台後會被隔離或檢疫，且「不得領取補償，並加徵必要之費用。」

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