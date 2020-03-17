影／控制篩檢量營造「疫情假象」？陳時中罕見怒駁記者：這兩字對疫調人員不公平

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(17)日召開記者會，宣布新增10例境外移入案例，由於近兩日的新增個案多為境外移入個案，有媒體在記者會上質疑，是否因為控制篩檢量營造台灣「沒有社區傳播的假象」，一句話讓指揮官陳時中怒了！

▲聽到「假象」二字，讓陳時中當場打斷記者提問反駁。（資料照／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

有媒體在記者會上提問，認為現在歐美確診案例每天以上千例在新增，台灣的每日確診個案卻一直是個位數，今日才一次新增雙位數的案例數，質疑是否有控制每日的篩檢量，才能壓低台灣的確診數字，「呈現台灣現在還沒有社區傳播的假象」？

此話一出，讓指揮官陳時中罕見動怒，當場打斷該名記者發問，表示沒有假象的現象，強調台灣有科學證據支撐疫調，「假象」二字對於負責疫調的人員並不公平。

對於國內自歐洲境外移入個案數攀升，為避免民眾赴國外旅遊不幸染病，造成國內社區防疫壓力，中央流行疫情指揮中心今日表示，將往回追溯3月3日至14日期間所有自歐洲入境者，並針對有症狀的可能對象進行新冠肺炎病毒檢驗。

指揮中心進一步表示，將依據3月3日至14日間入境健康聲明卡，含線上填報系統，蒐集所有自歐洲入境者資料及聯絡方式，指揮中心已主動勾稽健保系統，調查這段期間曾就醫，並有肺炎或上呼吸道症狀者，將透過簡訊通知上述民眾配合相關採檢措施；針對所有入境者，後續將安排call center進行電話關懷，提醒有症狀要戴上口罩儘速就醫，並應說明旅遊史。