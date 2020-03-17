病患無發燒！救護員當晚才知「疑似載到病例」　不敢回家：出國好玩很棒

▲救護員接觸病患眾多。（示意圖／本報資料照）

網搜小組／劉維榛報導

今（17）日國內新冠肺炎再添10例境外移入，創下單日新高！其中多起病例數是因出國染病，一名救護員難過表示，日前疑似載到中鏢病患，等待報告的這段時間備受煎熬，即使下班也不敢回家，只能拚命消毒接觸的環境。引發大批網友圍剿，「就TMD自私人一堆阿！還有中和那個里長也是其中一個！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》替友人轉貼抒發文，對方是一名消防隊救護員，日前接到一起「無發燒」的普通案件，且載送過程中並無異常。

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豈料當天晚上，友人被醫院告知，「我載到疑似（新冠肺炎）病例」，掛完電話，彷彿被判了死刑般，除了趕緊進行篩檢，「我又洗了一次澡，將周圍接觸的地方全部消毒，隔天下班也不敢回家，躲在沒有人的角落，等待檢驗報告。」

友人也不禁感嘆，「我不知道我算第幾線的防疫人員」，眼看著台灣病例數激增，不少是出國所造成的境外感染，他文末似乎話中有話提醒，「出國很好玩，很棒，可以回家也很好，很棒，祝福你們！」

▲網友心疼不已！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章貼出後，掀起大批網友怒轟，「為了一己的享樂，搞得大家人仰馬翻，非常時期忍一下很難嗎？謝謝全國各階層防疫人員，辛苦大家了！」、「真的好心疼，要站在前線犧牲自己權益和親情，照顧自私遊走防疫邊緣線的玩的爽歪歪那些人，辛苦您們了」、「台灣真的要硬起來，對付那些不在乎面子只想爽的人」、「出國很好玩，但為什麼不能過一陣子等疫情緩和再去」、「出國玩命的人，希望你們良心發現，一線防疫夥伴們，不是這樣子讓你們踐踏的」。

有同業也一吐怨氣，「醫院廚工懂你的感受，每天進入醫院上班，不算一線，而且看到一些明知道管制還硬要進來，甚至是進來就拔掉口罩的人，覺得害怕又無力」。

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