快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」！校方緊急通知：17日起勿到校上課

▲學生收到學校簡訊，指出校內發現疑似病例。（圖／翻攝PTT）

記者莊智勝／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延，全台確診人數來到67例。PTT一名網友爆料，在睡覺前接到南部某國立大學教務處緊急通知，因校內發生疑似病例，因此自17日起勿到學校上課，學生所修的課程改由同步、非同步線上學習，並籲請學生執行自主健康管理，出門戴口罩、並量測體溫。

對此，《ETtoday新聞雲》記者實際去電該所國立大學求證，教務處證實該則簡訊確實為真，但目前細節仍不方便透露，稍晚將會針對此事作出說明。

請繼續往下閱讀...

修圖修到厭世！這款CP值很可以