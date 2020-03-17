58校大學生照辦「表特IG夜店趴」驚見台大　網怕：朋友都要去！主辦單位回應了

▲串聯58校「表特IG夜店趴」驚見台大！（圖／翻攝beauty.ig_IG）

網搜小組／劉維榛報導

中央流行疫情指揮中心16日公布，高中職以下學校師生本學期禁止出國，然而不在管制內的大學生，卻可肆無忌憚開趴？一名男大生驚呼，發現IG頻頻跳出大學夜店聯誼趴，多達58校的大學生合辦，其中最高學府台大也有學生是工作人員之一，PO文底下有網友爆料，「身邊朋友都要去，怕！」

一名男大生在論壇《Dcard》幫求高調，以標題「還敢辦各大學夜店大型聯誼活動？」透露，最近滑IG會跳出一個聯誼廣告，已邁向6周年的「表特IG勢在哈婁」，號召北中南玩咖參加，第一場即將在3月29日，於台北Omni夜店嗨辦；4月2、5日分別在高雄、台中夜店狂歡。

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由於正值非常時期，就怕群聚感染一發不可收拾，原PO撂狠話，「現在這什麼時期還辦活動，夜店沒停業就算了，還辦什麼大型聯誼活動？」、「都讀到大學了，怎麼還有臉助長群聚感染啊」、「等夜店也會檢疫和要求帶口罩我就閉嘴」。

▲IG一堆火辣正妹！（圖／翻攝beauty.ig_IG）

廣告可見，預售票男500元、女200元；現場票700元、女生300元，各大校園窗口聯絡人，包括台大、台北大學、輔大、中台科大、逢甲、東海、高雄醫大、高學科大等串聯58院所。對此，《ETtoday新聞雲》連絡上主辦單位，一位工作人員陳先生回應，現在團隊已評估取消與否，這禮拜會公布消息。

▲網怕爆：朋友都要去！（圖／翻攝Dcard）

大批網友紛紛狂轟，「消息來源如果屬實，可以傳給參與學校之校安中心或學生事務處。目前各大專院校高層皮繃的很緊，通常不會坐視不管的」、「有沒有辦法檢舉啊，扯爆，不取消到底X小」、「社會亂源欸，這時候還跑夜店，自己爛命一條當別人也是嗎？」、「男的要700，還不如吃潮港城」、「身邊朋友都要去，怕」、「身邊有人買，我都不知道該說啥了」、「去沒關係啊，拜託得病自費不要用健保，密閉空間、人與人距離不到一公尺、主辦方沒辦法完全掌控出席者身分/旅遊史，辦完直接改建成方艙醫院算了，你看到房子起火了還會硬是往裡面衝嗎」。

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