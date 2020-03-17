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快訊／新冠肺炎再添10例境外移入創新高！6人為旅行團群聚感染

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會 圖／記者黃國霖 攝

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者黃國霖）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新冠肺炎又有新增10境外移入個案，其中6人為旅行團群聚感染。

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增10例境外移入COVID-19(武漢肺炎確定病例)，其中案68至70及案73為2女2男，年齡介於20多歲至60多歲，分別居住北部及中部(各2例)，3月4日至13日至土耳其旅遊(與案56、57及案65至67同團)，其中1人無症狀，由衛生單位安排就醫採檢，其他3人發病日介於3月7日至14日，經就醫採檢通報，均於今日確診。該旅行團截至目前共9人確診，已掌握接觸者共148人，將持續針對其他團員及相關接觸者擴大追蹤與採檢。

請繼續往下閱讀...

案71為北部60多歲男性，3月3日至12日參加埃及團體旅遊(與案55、63同團)，3月13日起陸續出現咳嗽、流鼻水、腹瀉症狀，衛生單位於3月15日安排就醫，經診斷有肺炎情形並採檢通報，於今日確診，為該旅行團第3名確診病例。針對本起群聚，已掌握相關接觸者共105人，持續擴大追蹤中。

案72為南部70多歲女性，3月5日至14日與家人(案61)參加奧地利、捷克團體旅遊，3月15日出現發燒症狀且有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診，為該旅行團第2名確診病例。目前已掌握相關接觸者共56人，持續擴大追蹤中。

案74為南部30多歲男性，2月25日至3月10日與7名親友至冰島自助旅遊，返國後於3月14日出現牙痛、全身倦怠症狀，15日就醫時因有國外旅遊史由醫院採檢通報，於今日確診。已初步掌握接觸者共36人，其中同行親友目前均無症狀，將持續擴大追蹤其他接觸者。

案75為南部20多歲男性，2月23日至3月8日至德國旅遊，3月8日返國後出現流鼻水症狀，11日自覺嗅覺喪失，13日至診所就醫，因症狀未改善又於16日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形故採檢通報，於今日確診。已初步掌握接觸者9人，將持續擴大追蹤。

案76為北部30多歲女性，3月1日至12日與2名友人至法國巴黎旅遊，12日起出現喉嚨痛症狀，15日出現流鼻水，16日就醫後採檢通報，於今日確診。目前初步掌握接觸者共4人(包括同行友人)，均無不適症狀，將進一步擴大追蹤入境同班機旅客及就醫接觸者等。

案77為北部60多歲女性，1月20日自台灣經杜拜轉機至捷克旅遊，並於3月7日自捷克搭機至美國紐約探親，16日入境。案77於3月10日在紐約當地出現發燒及腹瀉症狀，並於14日在當地就醫，16日返國後因有喉嚨癢及咳嗽症狀直接至醫院就醫後隨即採檢通報，於今日確診。目前案77於紐約之家人無疑似症狀，將進一步擴大調查入境同班機旅客等接觸者，以進行後續追蹤。

▲▼確診個案總表。（圖／指揮中心提供）

▲確診個案總表。（圖／指揮中心提供）

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