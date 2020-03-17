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「高雄確診3例死亡」　他PO假訊息瞎扯：我怕被查水表不敢說…下場慘

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▲▼屏東男臉書散播假消息遭歹。（圖／記者張君豪翻攝）。

▲屏東男臉書散播「高雄3例確診死亡」假消息遭法辦。（圖／記者張君豪翻攝）。

記者張君豪、徐愷昕／屏東報導

林姓男子日前在臉書一網友貼文底下留言，「高雄確診死亡的也是沒有人敢公佈啊！我知道的就有3例，但是不能亂說，說了會被察（查）水錶（表）」等不實訊息，遭民眾檢舉！警方循線逮人後將他依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送法辦。

屏東警9日接獲民眾檢舉稱，有一帳號為「Smile」的網友在臉書張貼與新冠肺炎有關的假消息，警方經查後發現，該名網友是在一篇與大陸高樓坍塌意外的貼文底下留言，「高雄確診死亡的也是沒有人敢公佈啊！我知道的就有三例，但是不能亂說，說了會被察（查）水錶（表）」等不實訊息，速展開追查積極偵辦。

警方循線追查臉書用戶得知林男真實身分後，隨即通知他到案說明，訊後將他依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。據了解，截至3月9日止，我國民眾因感染新冠肺炎死亡數為1例，並非林男所述，對此警方也呼籲，民眾在接獲來源不明或未經查實疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，應先向疾管署及中央流行疫情指揮中心查證內容是否屬實，以免影響全國防疫資訊之正確性，觸犯相關法令。

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▲▼屏東男臉書散播假消息遭歹。（圖／記者張君豪翻攝）

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