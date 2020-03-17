曾遭小偷光顧…高雄婦驚見家門又被打開！　警化解一場虛驚

▲一名蔡姓婦人報案，住家疑似遭到小偷侵入，員警陪同入內查看，逐層檢視有無貴重物品被偷，最後研判蔡婦應該是趕著要出門，忘了將鐵門關好，風很大，大門才會被吹開，造成誤以為有小偷光顧。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄阿蓮區一名蔡姓婦人日前報案，供稱家裡疑似遭小偷，急需員警協助，員警到場陪同入內查看，檢視並確認並無損失貴重物品，研判蔡婦趕著出門，未將鐵門關緊，大門因此被風吹開造成烏龍報案。

湖內警分局阿蓮分駐所員警日前執行勤務時，接獲一名蔡姓婦人報案，供稱住家疑似遭到小偷侵入很擔心，員警立即趕到協助，員警陪同入內查看，逐層檢視確認有沒有貴重物品被偷，最後研判蔡婦人應該是趕著要出門，忘了將鐵門關好，又遇到當日風很大，大門因此才會被吹開，造成蔡婦誤以為有小偷光顧。

▲一名蔡姓婦人報案，住家疑似遭到小偷侵入，員警陪同入內查看，逐層檢視有無貴重物品被偷，最後研判蔡婦應該是趕著要出門，忘了將鐵門關好，風很大，大門才會被吹開，造成誤以為有小偷光顧。（圖／記者翁進忠翻攝）

蔡婦向員警表示，外出訪友後回到家，卻發現原本上鎖的鐵門居然就這樣被打開，因為有過被小偷偷過東西的經驗，所以內心立即浮現遭外人入侵住家的不安及恐懼感，才會趕快向警方報案。員警了解後，先請蔡婦先不用擔心，安撫她焦躁的情緒，立即提議由警方陪同入內去檢查，眾人由頂樓逐層往下檢查，家中財物並沒有短少，在確定都沒事後，蔡婦才放下心中那塊大石。而員警研判應該是蔡婦外出時，雖然有把門帶上，卻沒關好，又遇到當天風勢很大，門才會被吹開，引起了這場虛驚，讓婦人誤以為小偷又來光顧了。

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