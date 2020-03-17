蝙蝠帶「千種致命病毒傳給人畜」　學者：應注意未來農牧業損害

▲蝙蝠被人類認為是人畜共通傳染病毒的重要宿主。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情延燒全球，有人懷疑病毒源自蝙蝠。台師大生命科學專業學院教授吳忠信指出，蝙蝠體內可檢測到的近千種的病毒種類，包括，狂犬病病毒、伊波拉病毒、SARS、MERS，而最新爆發的新冠狀病毒雖目前被認為可能也起源於蝙蝠，但吳忠信目前沒有任何證據，因此他不為此下定論。

吳忠信與日本名古屋大學農業生物科技學院本道榮一教授，共同發表一篇「腦心肌炎病毒可能源自生活在東亞國家的東亞摺翅蝠」論文，透過次世代定序技術技術，分析台灣北部蝙蝠洞內採樣東亞摺翅蝠糞便的病毒基因組，結果發現，東亞摺翅蝠糞便中含有腦心肌炎病毒、腸道病毒F株、兔病毒、西班牙綿羊腦炎病毒等病毒的核酸。

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▲吳忠信叮嚀，蝙蝠糞便攜帶的病毒可能感染經濟家畜或是伴侶寵物，造成畜牧業損害或居家人畜共通感染。（圖／記者崔至雲攝）



儘管有血清學證據顯示，蝙蝠身上感染了許多病毒，為什麼蝙蝠感染某些病毒後，可以健康無任何病徵的存活於環境中，但是對人類和其他脊椎動物，卻具有高度的致病性與致命危機？吳忠信說，由於蝙蝠是最早發展的哺乳動物物種之一，因此它們的先天和後天免疫反應與人類和其他脊椎動物存在顯著的差異性，並加上蝙蝠可自我調節體溫，因此對於身上的疾病可自我調適，並與它共生存。

另外，蝙蝠細胞耐熱性很高，在40℃的體溫下仍然能保持相當穩定的狀態，這也一定程度地抑制了病毒的複製。更重要的是，在蝙蝠體內的RNA病毒擁有非常高的遺傳多樣性，並且具有很高的重組率。因此來自蝙蝠的這些新興病毒有很大機率，可能因為突變重組而造成感染蝙蝠以外其他哺乳動物的能力，甚至引起疾病造成人畜共通的疾病感染與疫情傳播。

▲蝙蝠標本與蝙蝠糞便。（圖／記者崔至雲攝）



吳忠信說，儘管蝙蝠被人類認為是人畜共通傳染病毒的重要宿主，牠們卻是所有陸地生態系重要的一環，蝙蝠不但可幫助人類控制昆蟲的數目，藉此減低農作物被昆蟲啃食，來提高農作產量；也可以透過蝙蝠捕食環境周遭的蚊蠅病媒，藉此達到生物防治以及減少使用化學殺蟲劑，以及降低人畜間的疾病傳染；此外，蝙蝠可以幫助植物授粉，讓地球上許多植物得以繁衍後代，為人類提供充足的蔬果等食物。



吳忠信最後說明，蝙蝠體內可能對於新型病毒具有宿主耐受性或病毒清除機制，這些都是防治新冠肺炎疫情的重要問題。他叮嚀，蝙蝠糞便攜帶的病毒可能感染經濟家畜或是伴侶寵物，造成畜牧業損害或居家人畜共通感染。