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義大利封城陽台變演唱會舞台　男高音高唱「公主徹夜未眠」網：感動到哭！

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義大利封城陽台變演唱會舞台　男高音高唱「公主徹夜未眠」網：太感動了！（圖／翻攝自Facebook／Maurizio Marchini）

▲男高音也在陽台開唱為大家打氣。（圖／翻攝自Facebook／Maurizio Marchini

記者李振慧／綜合報導

義大利受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，各地自12日起紛紛封城，即使如此也無法改變義大利人的樂觀天性，許多人開始在陽台唱歌自娛娛人，現在就連男高音馬爾基尼(Maurizio Marchini)也加入行列，在陽台高歌名曲「公主徹夜未眠」(Nessun dorma)，讓鄰居們大飽耳福，免費獲得了一場高水準演唱會。

根據官方資料，義大利目前約有6,000萬人需要在家隔離，而死亡人數已上升至2,158人，確診人數則高達27,980人。許多當地人在隔離期間苦中作樂，直接在自家陽台辦起趴來，還有樂手幫忙演奏音樂，眾人不約而同一起高聲合唱，讓人見識到義大利人在苦難中仍不放棄希望，陽光樂觀的一面。

最近也在居家隔離的男高音馬爾基尼(Maurizio Marchini)，受到鄰居影響，13日在陽台高歌知名歌劇《杜蘭朵》的名曲「公主徹夜未眠」而在網路上爆紅，許多網友表示，「聽得我太感動了，義大利會更好的」、「謝謝你，你的歌聲讓我感動到流淚」」。事後他謙虛表示，因為現在很多人正在受苦，所以想用音樂來幫大家打氣，「不僅是已經確診的人，還有那些在第一線給予幫助的人 」，期許疫情能夠趕快過去。  

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