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洛杉磯監獄35人隔離中！　警長下令「釋放600多名囚犯」防疫情爆發

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▲▼監獄，受刑人，鐵窗，鐵籠。（圖／pixabay）

▲當局透露，洛杉磯郡現階段有35名囚犯正接受隔離觀察。（圖／pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，洛杉磯郡警長維拉紐瓦16日透露，當局現階段正透過釋放囚犯、降低拘捕人數的方式，降低監獄爆發疫情的風險。據了解，全郡過去一周逮捕人數自每日平均300人降至60人，且在過去2周的這段期間，已有600多名囚犯獲釋。

綜合洛杉磯時報等外媒報導，執法單位正在尋找減緩囚犯因近距離接觸感染新冠肺炎的潛在風險，儘管當地監獄機構並未出現確診個案，但已有21名囚犯在男子中央監獄（Men's Central Jail）隔離、5人在雙塔矯正機構（Twin Towers Correctional Facility）隔離，另有9人在懲戒治療中心（Correctional Treatment Center）隔離。

洛杉磯郡警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）表示，接受隔離觀察的囚犯都已獲得必要的照護。與此同時，他也利用職權減少囚犯人數，選擇釋放刑期不到30日的囚犯，使得獄中總人數自1萬7076人降至1萬6459人，約莫釋放600多人；此外，上周全郡警察部門的逮捕人數也從每日平均300人降至60人。

▲▼ 加州洛杉磯郡警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州洛杉磯郡警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，全美各地的監獄機構似乎都在考慮或已經採取提前釋放囚犯的類似措施，洛杉磯郡除了釋放囚犯之外，也暫時停止探視拜訪，避免新冠病毒自外部攻入獄中。在俄亥俄州，凱霍加監獄（Cuyahoga County Jail）14日也釋放數百名囚犯。

據了解，加州聖昆丁州立監獄（San Quentin State Prison）已隔離1800名囚犯，因為先前2處獄區通報出現類似流行性感冒的疾病，其中一處正是接待新囚犯的接待處。

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