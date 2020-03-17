屏東男IG貼「全院封館」假疫情訊息　坦承犯行獲緩起訴

▲屏東地檢署將散佈假消息的劉姓男子緩起訴處分 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣劉姓男子，在「Instagram」社群軟體散播屏南地區已有一家醫院收治發燒陸客發燒確診、全院封館的假消息，造成人心惶惶，屏東地檢署17日偵結，由於劉坦承犯行，後態度良好，檢方緩起訴處分。

劉姓男子於1月28日14時45分許起，在屏東縣枋寮鄉，以手機連結網際網路以其帳號登入「Instagram」社群軟體，張貼「有一家醫院昨晚有陸客發燒去就醫」、「已檢驗出武漢病毒」及「已封館消毒」等未經證實訊息在「Instagram」社群軟體內供630名粉絲觀看，以此方式散播有關傳染病流行疫情之不實訊息，使特定醫療院所遭誤解，致人心惶惶。

屏東縣調查站獲悉，報請檢察官廖維中偵辦，傳訊劉男到案說明，因違反傳染病防治法散播傳染病疫情之不實訊息罪嫌，經檢方訊畢後，認其坦承犯行且犯後態度良好，且事證明確，檢察官諭知緩起訴處分。

屏東地檢署籲請民眾，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」已於今年2月27日起施行，民眾散播流行疫情之謠言或不實訊息，已提高刑責，最高將可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金，希望民眾切勿以身試法；另檢方持續與防疫聯繫平臺相關單位保持密切聯繫，協同分工合作，有效查處相關案件，以維護公共利益，以安定民心。

►神級保濕