「水果加了蝙蝠大便更好吃」　村民懶理疫情繼續收：起源地不是我國家

▲即使疫情爆發，泰國村民繼續收集蝙蝠大便。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，許多專家認為疫情起源可能與蝙蝠有關，然而泰國許多村民不但不害怕疫情，反而還繼續到山洞採集蝙蝠大便，因為其可用來改變水果風味幫助增加收入，村名受訪時還很有信心表示，「沒什麼好擔心，反正起源地不是我的國家」。

《路透社》報導，居住在西部拉差汶里府（Changwat Ratchaburi，又稱叻武里府）的65歲男子耶姆賈姆(Jaew Yaemjam)，每天天黑後都會到蝙蝠洞裡蒐集蝙蝠大便，即使該國家目前確診人數已達147人，還有首起死亡案例，他卻自信滿滿表示，「我不擔心，因為病毒不是從這裡起源的，我已經從事這行40年了，從來沒有生過病。」

當地收集蝙蝠大便的傳統已經流傳好幾代，最早是寺廟住持請村民去清理洞穴，後來發現蝙蝠大便因為含有氮、磷、鉀等化學物質，可用來增加水果風味，而成為一項傳統職業，每收集一桶大約可賣美元6元（約台幣181元）。當地衛生官員特姆凱特(Pikul Temket)坦承，蝙蝠大便可能攜帶各種病毒，「但是每周都有人在清，所以我們認為蝙蝠洞很乾淨。」

▼蝙蝠便古代時可用於製作火藥，現在則被農民當肥料。（圖／路透社）

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