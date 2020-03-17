國防部規畫黑鷹罹難者紀念專區　329啟用開放民眾追思

▲政治作戰局文宣心戰處長樓偉傑少將。（圖／青年日報）



政治中心／綜合報導

黑鷹直升機今年1月失事，造成參謀總長沈一鳴及其他7名將領不幸罹難。國防部17日表示，為使「0102殉職將士」英勇足跡永留國人心中，規劃設置紀念專區，以供國人及官兵袍澤永懷追思，紀念專區於3月29日啟用並開放觀里民眾致敬。

國防部政治作戰局文宣心戰處長樓偉傑少將表示，基於「整體景觀與便民」考量，於北安路與崇實路口東側圍牆外設置專區，與不鏽鋼材質公共藝術品「榮耀」相互呼應，融合三軍官兵、國旗飄揚在臺灣上空及殉職將士獻身報國等元素，除便於民眾親近互動及緬懷致意外，並可延伸「榮耀」深遠意涵。

樓偉傑說明，國防部在設計時希望營造親近、有溫度，又不失莊嚴的整體感受，特別融合「山、石、鏡」3種元素，紀念專區採用長方型設計，高3.3公尺、寬10公尺，上方為玉山主峰剪影，山脈象徵我們的家園，代表將士用生命守護國家，而國軍戮力戰備訓練，更是守護國家安全，確保社會安定最堅實的「靠山」，與下方金色行楷字體「國之干城、典範永存」相呼應。

樓偉傑指出，文字區分2部分，中央部分為「0102專案事件經過」、「軍民致敬緬懷紀實」，採魏碑體字型，篆刻於牆面，俾利追思民眾了解事件經過與政府整體治喪歷程；兩側設置將士傳略與照片，採安全玻璃篆刻與噴砂方式處理，以增加整體層次感、柔和性，而採用「鏡」的元素，除使觀者追憶將士外，還可映射出自己身影，進而有自我惕勵與效法的意義，紀念專區配置照明設備，以增加夜間美觀與實用性，下方鋪設深灰色平台，供參觀民眾置放鮮花追思，在右側亦設置英文說明牌，方便外籍人士了解事件經過。

國防部強調，相關圖像與傳略，都經過與家屬充分討論，並拜訪周邊里長、學校說明，均獲得支持與肯定。此外，在拜訪大直國小校長吳智亭過程中，她特別表示，因為故沈總長是大直國小校友，在事件發生後，學校也第一時間在網頁公開悼念，表達對殉職將士緬懷追思，以強化同學愛國教育。

▲0102紀念專區設計圖。（圖／國防部提供）

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