藍委拋台灣主辦全球防疫線上會議　蘇貞昌：如果可以我覺得是好事

▲國民黨立委陳以信質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，國民黨立委陳以信17日在立法院質詢時建議行政院，台灣能否「反客為主」主辦「全球防疫線上會議」，讓全球防疫專家與官員線上參加、提問，讓世界知道不讓台灣參加WHO是全世界的損失。對此，行政院長蘇貞昌表達認同，並說「如果可以的話我覺得也是好事。」

陳以信指出，台灣防疫成績全球第一，對於全球的公共衛生其實能有更大貢獻，上一次台灣線上參加WHO專家會議，他建議台灣能否「反客為主」，自己來辦「全球防疫線上會議」，包括衛福部長陳時中、防疫專家，都是全球頂尖的，有最會辦線上會議的政委唐鳳，「我們可不可以自己辦，讓全球防疫專家與官員線上參加、提問，讓我們主動幫助其他國家做防疫工作，讓全世界知道，不讓台灣參加WHO是全世界的損失。」

對此，蘇貞昌回應，確實不讓台灣參加WHO是全世界的損失，用什麼方法能對世界有貢獻，我們一直堅持也願意這樣，委員提出的方法，「我讓他們看看這可不可，如果可以的話我覺得也是好事」，陳以信說，上週外交部主動安排陳時中跟駐外使節講，這是好事，但他們不是防疫專家怎麼會懂呢？應該直接讓全球防疫專家跟我們第一線專家在線上對話，讓他們問問題，把我們的經驗告訴他們，這是台灣最好的推銷方式，蘇貞昌則回應「好。」

陳以信也提到，目前包括摩洛哥、秘魯等國已暫停國際航班，導致有台灣旅客受困當地，吳釗燮強調，外館隨時待命，現在涉及摩洛哥、秘魯部分，因為他們的國門、機場都已經關了，外館會協助他們在當地安置，等機場開放就安排離境。

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