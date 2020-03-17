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G7財長急開電話會議救經濟　日副首相自稱「先進防疫」願分享情報

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日本副首相麻生太郎。(圖/達志影像/美聯社)

▲日本副首相麻生太郎。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

G7各國領導人台灣時間16日晚間舉行視訊會議商討防疫對策，日本副首相兼任財務大臣的麻生太郎今（17 日）則表示，G7各國財務首長預計將於今晚召開電話會議，共同商討新冠肺炎疫情的防疫對策與疫情重創全球經濟市場的應對措施。

根據《日本放送協會》報導，麻生太郎17日在內閣會議後的記者會中透露，G7各國財政首長預計最快會在17日晚間進行電話會議。麻生表示，「就結果而言，日本在面對新型冠狀病毒時，採取了先進的防疫對策。我會與G7各國分享相關資訊，並詢問美國宣布進入緊急狀態後的相關應對措施。」此外，麻生也強調，電話會議將會定期進行，頻率不確定，有可能1日1次，也有可能1周1次。

美國上周宣布，將限制歐洲各國旅客入境，因此加深全球金融市場之影響，使各國經濟劇烈動盪，股價大跌，G7會員國首腦緊急決定於16日晚間10時以視訊會議形式舉行高峰會，商討後續應對措施。會議中，G7領袖們共同表示，新冠肺炎是人類悲劇與全球性的健康危機，會為世界經濟帶來巨大風險。日本首相安倍晉三則強調，只要G7願意積極團結、協力合作，國際社會共同奮鬥，必定能夠戰勝病毒。

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