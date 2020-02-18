Apple今年不推半入耳、入耳式耳機　知情人士：耳罩式AirPods研發中

▲Apple繼推出首款主動降噪入耳式耳機AirPods Pro後，現在又傳出正在研發以AirPods為名的耳罩式降噪耳機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

2019年時，Apple在短時間內分別推出了AirPods 2（3月）與AirPods Pro（10月），前者為半入耳式耳機，而後者則為入耳式主動降噪耳機；而近期又傳出Apple將推出無線耳罩式耳機，一般人會直覺認為這款無線耳罩式耳機應會是Beats的新產品，不過有知情人士向《ETtoday新聞雲》記者透露，官方將打造的無線耳罩式耳機是AirPods新系列產品，目前已在研發當中，耳機產線將會設在東南亞。

該知情人士表示，雖然Apple子公司Beats早已推出多款耳罩式耳機產品，不過這次官方要打造的，是以AirPods為名的耳罩式降噪耳機，目前這項產品仍算是在研發階段。

這項產品的產線，預計會設在東南亞國家，而非中國大陸境內，以減少對中國供應鏈的依賴，進而避開中美貿易戰的衝擊；至於目前最有可能「中獎」的東南亞國家究竟為何，這名知情人士便不願再多透露。

不過，依照先前的多項傳聞的顯示，Apple的無線耳機產線最有可能移到越南生產；其原因在於，iPhone隨盒附贈的有線耳機EarPods先前都是在越南生產，因此若是官方想要更改無線耳機的生產地點，越南成為首選並不意外。

至於這款以AirPods為名的耳罩式降噪耳機何時會問世？該知情人士指出，最快也要等到iPhone 12發表會時才會亮相；不過現在因為受到新冠肺炎(COVID-19)疫情的影響，導致研發、建廠的速度被拖慢，因此確切的時間有可能會再延後一些。