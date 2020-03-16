「買禮物送父親」金飾店老闆秤重　短髮女10秒偷1兩金項鍊溜了

▲短髮女趁隙偷走金項鍊，過程不到10秒鐘。（圖／翻攝臉書社團「沙鹿之美」）

記者李忠憲／台中報導

一名短髮女子15日到大肚區某金飾店，謊稱「買父親禮物」挑選金飾，趁隙偷走1條市價7萬以上的金項鍊，再謊稱要領錢，逃之夭夭。民眾將女子行竊過程影片放上臉書社團，盼網友協助指認，揪出這名女竊賊。

民眾15日在臉書社團「沙鹿之美」發文稱，大肚區的一家金飾店發生竊案，有一名女子戴口罩走進店內，誆稱她要買金飾送給父親當禮物。

▲短髮女謊稱要買給父親的禮物，降低老闆心防。（圖／翻攝臉書社團「沙鹿之美」）

她也表明對金價不了解等，藉此降低年邁老闆夫妻心防，趁他們秤重時，快速用右手拿取櫃內超過1兩、市價超過7萬的黃金項鍊，再握在左手掌內，接著再伸到右側腰際，再放到右手並迅速放進外套口袋裡，整個動作花不到10秒，十分迅速。女子完成動作後，再藉口要去領錢，走出去後就揚長而去。

不知情的老闆夫婦，清點時才發現短少一條金項鍊，經調閱監視器才發現該名女子竟是名賊，十分自責的他們除向警方報案外，也希望網友能協助揪出該名女竊賊。民眾也描述，該名女子短髮男性裝扮，最後出現在沙鹿區。

烏日警分局表示，此案經受理後已積極調閱監視器，目前鎖定特定對象查緝中。

・停產會崩潰

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