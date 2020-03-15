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「韓國瑜市長室」行竊5次偷走136件物品　陳菊前攝影官被起訴

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▲▼四維市府 。（圖／翻攝維基百科）

▲前市長陳菊攝影官進入市長室偷竊遭起訴。（圖／翻攝維基百科）

記者洪正達／高雄報導

高雄市政府四維行政中心市長室，從2018年12月起到隔年2月傳出遭前市長陳菊攝影官吳建鴻5度闖入行竊，得手包含總統紅包袋、春聯、花燈等136物件，吳嫌依竊盜、無故入侵間築物罪起訴，其中韓國瑜2019年對吳提告加重竊盜、妨害秘密等，地檢署不另做不起訴處分，若法院未來審理時認這2罪成立，即可判刑。

地檢署指出，吳建鴻（50歲）為市府養工處秘書室技工，也因曾任陳菊攝影官而持有市長室鑰匙，但他卻藉此潛入市長室行竊，其中在2018年12月25日晚間10點3分、12月31日晚間9點41分以及2019年1月6日晚間6點55分、1月24日晚間11點12分等4個時段潛入市長室行竊得逞，從監視畫面來看，有2次抱走形似海報桶、書籍，其於物品放在紙袋夾帶出市府，無法準確辨認竊走何物。

▲韓國瑜就職後就不太愛使用四維中心市長辦公室，原因是擔憂遭到竊聽 。（圖／記者洪正達攝）

▲吳建鴻因擔任陳菊攝影官擁有市長室鑰匙，因而入內行竊。（資料照／記者洪正達攝）

檢方表示，市長室被竊走的物品計有包括市長紅包袋36個、無痕掛鉤14個、一卡通3張、紫南宮紀念幣4枚、中鋼公司記事本1本、筆3支、徽章1枚、市政紀念品1盒、市政黃色小鴨紀念品1個總統紅包袋18個、民進黨紅包袋4個、市政府花燈26個、帽子4個、春聯7張、紅包袋7袋、市府賀卡2張、年曆3份、磁鐵1袋等136件，警方完成偵查程序後已通知市府領回。

根據相關紀錄，吳建鴻最後一次行竊時在2019年2月1日晚間10點50分，就在他進入市長室物色財物不久後，被另名吳姓機要秘書發現他在市長室，立即向市警局保大及市府駐衛警通報後，整起竊盜行為才曝光，警方也在後續進入吳的住處搜索，一併查扣市長室鑰匙及贓物。

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