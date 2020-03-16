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趙天麟：黨部主委改選、罷韓節奏一致　要推出最好陣容

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▲▼立法院紅樓地圖堵訪區 立委陳亭妃 趙天麟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委趙天麟接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨地方黨部主委及黨代表將於5月24日改選，而高雄戰區因關係到操盤「罷韓」與高雄市長選舉，成為關注焦點。對此，有意投入黨部主委選舉的立委趙天麟16日表示，罷免行動與主委改選節奏一致，民進黨要做好準備，推出最好的陣容。

罷免高雄市長韓國瑜的活動持續加溫，民間團體日前已經把第二階段40萬份罷免書送至高雄市選委會，只要審核通過，就會進入第三階段投票，預計在6月份中下旬舉行。

在此之前，民進黨也碰到地方黨部主委、黨代表的選舉，這也意味著新任高雄市黨部主委，將馬上面對罷韓、高雄市長補選的任務，而先前傳出趙天麟參選意願濃厚。對此，趙天麟表示，目前高雄最重要的，除了防疫，就是很可能在6月進行的罷韓投票。

趙天麟表示，高雄市民對於韓國瑜市長不專心市政而落跑，以及沒能力處理市政，造成市政延宕的傷害，是非常深刻的。他認為，罷韓行動一定會通過，第二階段通過後，6月進行投票，而民進黨黨部主委改選在5月24日，所以節奏、時間跟罷免是一致的。

趙天麟指出，應該要有最好的陣容跟安排，面對國民黨主席江啟臣宣示力挺韓國瑜後，民進黨應該要做好準備，盡全力幫助罷韓成功，讓民進黨可以有機會重返執政。不過，對於是否投入黨部主委的改選，趙天麟仍持保守態度表示，這件事讓他再思考幾天，之後會跟大家說明。

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