力挺韓國瑜被酸「全黨救一人」　江啟臣：中央地方本來就該加強合作

▲江啟臣會面韓國瑜。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣15日會見高雄市長韓國瑜，並表態全黨要團結一致力挺，遭罷韓團體Wecare高雄酸是「全黨救一人」正式「啟程」。對此，江啟臣16日受訪時回應，他以平常心來看待這件事情，作為一個政黨主席，對所有黨員同志，尤其是在地方縣市執政的縣市長，本來就應該關切，而且黨中央跟地方本來就該加強合作。

江啟臣表示，他在競選黨主席的時候就講過要加強地方扎根，因為只有讓市民有感、讓民眾有感，才有可能找回人民對國民黨的支持和信心，他現在做的事情就是這個，「不管是不是高雄，我接下來也會去其他縣市，所以實際上是地方扎根『將啟程』。」

而「罷韓」投票的時程適逢民進黨高雄市黨部主委改選，民進黨立委趙天麟16日表明民進黨應做好準備，以最好陣容來面對，對此，江啟臣則回應，這是民進黨的家務事，他不做任何置評，他們都尊重，政黨政治就是以人民為優先，祝福民進黨找到好的主委。

趙天麟稍早受訪時表示，他認為罷韓連署一定會通過，六月份可能進行罷免投票，正好5/24適逢民進黨高雄市黨部主委改選，同時也是高雄第一次在野黨部改選，應該以最好陣容來面對，「江啟臣昨天帶領五位黨公職幹部到高雄宣示力挺韓國瑜，意謂著江啟臣新任主席的第一役就是讓罷韓不成功，高雄市也要好好準備，包括我在內的每一位民進黨在高雄的黨公職，也要盡全力讓罷韓成功，讓高雄重新回到有效運作，我三月底登記參選高雄市黨部主委，讓我好好思考後再宣布。」