邱泰源考察被轟添亂　今早急改行程「了解各級醫療防疫需求」

▲民進黨立委邱泰源召集衛環委員會考察，被外界砲轟添亂 。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

立法院衛環委員會召委、民進黨立委邱泰源16日安排考察北部地區醫療院所防疫整備情況，但被外界批評添亂。對此，邱泰源辦公室16日再次發出聲明修改行程，強調考察重點將著重在社區基層醫師如何協助建立完整的社區防疫體系。

對於外界解讀考察是在「添亂」一事，邱泰源15日上午出面受訪澄清，主要讓立委能瞭解第一線防疫實際狀況，給予醫療人員關懷跟鼓勵，絕對不會到院內影響相關醫療作業。

邱泰源也找來洪德仁醫師，以及新北醫師公會理事長顏鴻順出面接媒體訪問。邱泰源指出，立委除了在預算法案支持防疫工作之外，考察主要希望建立一個平台，讓委員瞭解社區防疫實際狀況，給予第一線人員關懷鼓勵；第二個目的是，立法院同仁有責任瞭解防疫過程中，若遇到困難，能給幫助解決，給他們一些見義。

另外，民眾黨立委蔡壁如也認為，醫院還要接待民意代表會造成醫療麻煩。對此，邱泰源強調，整個流程已經跟負責主管做好溝通，不會去影響院內同仁作業，並限制考察人數，低於開一個委員會的三分之一。

針對此一爭議，邱泰源辦公室上午透過聲明表示，考察原先主要目的是代表立法院同仁肯定與鼓勵各級醫院醫療團隊這段時間對防疫的付出與貢獻，也希望透過實地考察能更了解各級醫療院需要政府協助的地方。

但是邱泰源辦公室表示，因時間等因素，且避免受其他狀況影響造成失焦，本次考察重點將著重在社區基層醫師如何協助建立完整的社區防疫體系，所以本次考察先專注了解基層醫療的防疫狀況、建議與需求，故修改行程。

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