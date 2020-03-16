影／發出查詢單加發25元！罷韓團體控出毒招　高市選委會：市府沒錢

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓連署書第二階段已經送件，但對於高雄副市長陳雄文兼任高雄市選委會主委，罷韓團體16日前往監察院陳情，並指控公務員人員查對連署書，只要發出查核書有一份25元，是要讓公務員針對連署書找碴，呼籲監委立即介入調查。而選委會也回應這絕非事實，該項作業僅屬其他機關支援加班費，但因市府無充裕的財源，也無法支付該項費用。

▲罷韓四君子向監委陳情高雄市選委會主委陳雄文。（圖／記者周宸亘攝）

▲罷韓四君子向監委陳情高雄市選委會主委陳雄文。（圖／記者周宸亘攝）

Wecare高雄發起人尹立指出，這次負責舉辦選舉罷免的機關是選委會，只要求他們行政中立，然而在選委會第98次紀錄，發現他們在公務員人員查對時，有一份2元，剃除一份3元的規定，甚至自由認定有偽造可能，發出查核書有一份25元，案件計酬，這在中華民國史上非常可笑，公務員依法行政，這法源依據在哪？在遊戲規則制定上就已行政偏袒，讓公務員按件計酬，針對連署書找碴，找越多領越多。

更認為陳雄文是政務官，又兼任選為委會主委，有非常高行政裁量權，可決定連署是否有效，陳擔任選委會主委已經嚴重違反行政中立原則、公職人員利益衝突迴避。

▲高雄市選委會總幹事袁德明 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

對於罷韓四君子的指控，高市選委會總幹事袁德明表示並非事實，有關連署案查詢1人給予25元作業費用，起緣於當初探討查對皆請其他機關同仁支援，但查詢手續繁瑣，耗時又耗工，並無加班費，因此有人提議加發25元的作業費。市選委會說明，該項作業僅屬其他機關支援加班費用探討，後因考慮市府無充裕的財源，將無法支付該項費用，所以目前並無研議。

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