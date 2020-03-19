還未開幕就加入「防疫飯店」行列！董事長：不是想不想做，而是該不該做

▲今（19日）白石集團旗下「瀚寓酒店」主動投入防疫行列，也是北市府首度曝光的防疫飯店。（圖／記者張一中攝）

記者彭懷玉／台北報導

疫情升溫，尤其歐美等地回來的國人需居家檢疫14天，導致防疫旅館需求暴增，原有的2間防疫旅館早已不夠訂，身為首善之都的台北市，今（19日）白石集團旗下「瀚寓酒店」主動投入防疫行列，成為第三間防疫旅館，全新酒店還未正式開幕就下此決定，勢必需要極大勇氣，白石集團董事長馬維欣表示，「此決定不是想不想做，而是該不該做。」

請繼續往下閱讀...

▲白石集團瀚寓酒店董事長馬維欣坦言，這是此生最困難的決定，但有些事並非想不想做，而是該不該做。（圖／記者彭懷玉攝）

「媽媽，你為何要做防疫旅館？」昨晚兒子忽然冒出這句話，馬維欣坦言，這是此生最困難的決定，但有些事並非想不想做，而是該不該做，自己本身也相當掙扎，主要接待商務客的「瀚寓酒店」以「make you feel like home」為企業主軸，提供好餐點，針對來台洽公的外國客人，提供長期住宿的需求，除了舒適、大空間之外，也有廚房可以自行料理，走廊和各房間的空調各自獨立，希望給住客更舒適的感受，但無心插柳的結果，林林總總加起來，竟成為防疫旅館的條件。

▲瀚寓酒店總經理雷力誌則表示，旅館當初在設計時就符合防疫規定，坦言「如果我們不做誰可以做」。（圖／記者彭懷玉攝）

瀚寓酒店總經理雷力誌則表示，疫情延燒，國人卡在國外、滯留機場，或是回家擔心感染給家人，流離失所，在董事長跟我們內部50名員工討論後，大家毅然決然投入，與北科大蔡尤溪教授縝密考量過各個防疫環節，建立完善的防疫措施，員工也接受政府、中央流行疫情指揮中心及自辦教育訓練等，把員工安全擺在最前面。

旅館當初在設計時就符合防疫規定，坦言「如果我們不做誰可以做」，雷力誌補充，凡入住旅客均為國外回來無任何異狀者，體溫異常、無採檢、旅遊史清楚都是重要條件，若有，均會直接往醫院或隔離所送，企業投入成本協助政府和國人，除了能讓回國旅客自我隔離，也能照顧大家安全。

▲目前防疫專案有兩種價位，有7,500元的客房和8,500元一間的套房，分別為9到16坪空間，另需再加上15.5%稅金 。（圖／記者張一中攝）

雷力誌說，目前防疫專案有兩種價位，有7,500元的客房和8,500元一間的套房，分別為9到16坪空間，另需再加上15.5%稅金，若以7,500房型計算，居家隔離14天共是12萬1275元。目前還未正式開幕就先加入防疫的行列，目前內部是訂定3個月，原以為中國退燒應該會降下來，但近期反而在國際間發酵，依據疫情發展也可能會拉到6個月，防疫旅館任務結束後，會請專家與團隊進行飯店全面消毒，再調整營運成正常飯店。

▲白石集團瀚寓酒店防疫專案目前內部是訂定3個月，依據疫情發展也可能會拉到6個月。（圖／記者彭懷玉攝）

為避免大批檢疫旅客無處可去、徒增防疫漏洞，北市政府觀傳播局與衛生局、環保局、警察局等相關單位攜手合作，除先前上線的2家防疫旅館、提供78間客房外，今日新增的防疫旅館「瀚寓酒店」，將提供100間客房接待檢疫旅客，而旅館相關軟硬體設施經觀光傳播局、衛生局等單位多次會勘及教育訓練，均符合防疫旅館SOP及相關規範。觀傳局表示，目前3間防疫旅館皆已滿房，未來將會有第4間、第5間飯店加入防疫行列，最快下週就會出來。