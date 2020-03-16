美襯衫男衝入美媒直播：都你們錯！中國做的每一件事都對　女記者大翻白眼

▲女記者剛連線完，後方就亂入一名男子。（圖／翻攝《環視頻》）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，美國一間媒體直播居民搶購賣場物資情形。此時，一名美國男子亂入鏡頭指責，「是你們導致市民一大早就來搶購物資…我不責怪中國，完全不，他們做的每一件事都是正確的。」女記者見對方離開後，則無奈搖頭、翻了翻白眼。根據最新統計，美國目前已有超過3200例的確診病例、62人死亡。

這段影片近日在美國社群媒體上流傳，也被大陸媒體報導。影片中，凌晨5時許、天還沒亮，一名女記者剛進行完連線。一名穿襯衫的男子從遠方走過來，指著鏡頭怒斥，「都是你們的錯！讓我們不得不起了個大早採購。」

▼男子說，中國做的每一件事都是對的。（圖／翻攝《環視頻》）

▼女記者在男子離開後大翻白眼。（圖／翻攝《環視頻》）

襯衫男怒氣沖沖說，「你知道嗎？我不責怪中國，完全不！他們做的每一件事都是正確的，是你們在這裡隱藏真相。再見，祝你們早安。」過程中，女記者則一臉尷尬看著男子，並撥了撥頭髮，並未回應對方的言行，見對方離開後則翻了白眼，搖搖頭表示無奈。

根據美國約翰．霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）資料指出，美國目前已經有超過3200例的確診病例、62人死亡，其中，加州就包含了374起病例、5人死亡。