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發燒到39度！女子3次旅美「3次申請核酸檢測」遭拒…飛到北京落地確診

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▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲女子在美國發燒，飛到北京確診新冠肺炎。（示意圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

北京市新型冠狀病毒疫情防控中心14日下午召開新聞發布會，副主任龐星火在會議中介紹一起「美國輸入」案例，該名病例為重慶籍的女子，長期定居美國，沒想到在當地發燒到39度，卻連續3次申請核酸檢測被拒絕，目前已被確診，正在定點醫院接受治療。

綜合陸媒報導，這名女子1日出現畏寒、發燒等症狀，最高燒到39度，還有咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀，3日首次前往美國當地醫院就診，隨後5日、10日都前往該院掛號，胸部X光片都沒有異常，直到11日，胸部出現肺炎影像，當地仍沒有收治入院。

▼女子在美國發燒，申請核酸檢測卻都被拒絕。（示意圖／路透）

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

該名女子在當地申請3次核酸檢測，結果都被拒絕，12日搭機從美國飛抵北京，下機就向海關申報，有出現發燒、乏力、乾咳等症狀，且女子的丈夫也有乏力的症狀。經過排查後，女子被送往定點醫院，確診為新冠肺炎病例，女子的丈夫、兒子則為疑似案例。

龐星火指出，這名案例目前狀況穩定，59名密切接觸者裡面，共有14名在北京，都已採取相關措施，其餘人員則通報給各省知道。龐星火提醒，若公民在國外出現疑似症狀，務必迅速就醫，或採取居家觀察，避免外出，更不能搭乘國際長途旅行的交通工具，以免造成疾病擴散。

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