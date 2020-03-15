新店隨機殺人／兇嫌媽看刺殺畫面「不敢相信是我兒」…悲問媳婦：怎麼會這樣

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

新北市新店區13日晚間爆發隨機殺人案，23歲的王姓兇嫌與妻子因晚餐問題發生爭吵，竟暴走持刀刺殺毫不相識的林姓男子（33歲），致其臟器破裂、重傷慘死。《ETtoday新聞雲》走訪王嫌位於北投的老家，媽媽無助地表示，兒子精神狀況不穩定，過去遇到不開心的事就會割手腕自殘，但平常就跟一般人無異；看到兒子殺人的畫面後，王母也不敢相信，哀痛地說「兒子就像變了一個人！」

▲王嫌的戶籍地位於北投，平時獨自在外生活，鮮少回家。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，王嫌戶籍地位於台北市北投區，日前新婚後與妻子搬往內湖租屋處；而王嫌來自單親家庭，記者走訪他位於北投的老家，家裡平常只有媽媽、阿嬤、和舅舅3人住在一起。王母說，兒子平常與一般人無異，只是遇到不如意的事情、或是情緒壓抑，就會開始脾氣暴躁，「小時後有服用注意力不集中跟過動的藥物治療，國中的時候就沒有吃藥，一直到了高中發現無法睡眠，他自己跑去醫院看身心科，才知道有憂鬱症，不開心的時候會自己自殘割手腕。」

▲王嫌抓狂抽刀，朝著不認識的林姓男子猛刺，導致他臟器被刺穿，痛苦哀號身亡。（圖／翻攝兇嫌臉書、記者黃彥傑翻攝）

王母表示，兒子只有偶爾才會回來，並沒有固定的工作，在外從事什麼行業，家人也不太清楚，甚至王嫌在今年2月26日結婚前一天，才返家告訴媽媽「我要去登記」，「我結婚前完全沒有看過這個媳婦，到現在也只見過2次面，事情發生的時候還是警察來家裡通知，我看到畫面時不敢相信這是我兒子，覺得他變了一個人！」

王母曾詢問媳婦「兒子怎麼會變這樣？」王妻則回應，當天他們2人前往新店採買，但王嫌卻覺得做什麼事情都很不順，想到景美萬隆一家餐廳用餐，但他卻又有人群恐懼症，不想到餐廳吃飯，2人討論一陣後王嫌突然抓狂，開門衝下車持刀刺殺路人，「那時候我整個人嚇傻，覺得他人格分裂。」

對於無辜遭刺殞命的林男家屬，王母則說，對他們感到很抱歉，想看看是否有什麼管道可以聯繫，但又怕現在這個時候過去，只會讓死者家屬情緒更加激動。

這起隨機殺人案曝光後，附近鄰居也議論紛紛，表示與王母比鄰30多年，從小看著王嫌長大，完全不知道他已經結婚，「他就長得酷酷的，很有女人緣，以前常常帶女朋友回家，一個換過一個！」鄰居坦言，當自己聽到這麼消息時也感到很痛苦、很心疼王母，「她一天到晚為了這個家在工作，是個很辛苦的媽媽，我也不知道，這麼乖的孩子怎麼會殺死人？」

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼對於這起隨機殺人案，附近鄰居議論紛紛。（圖／記者黃彥傑攝）