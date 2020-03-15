分手半年前女友「懷孕2個月」！　傳中獎照強迫認親…網：子宮LAG了嗎？

▲正常情況下，精子在體內存活最多5天。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

嘉義一名男子2019年9月5日和前女友分手，經過了半年的療傷後，好不容易從失戀傷痛中走出來，昨天卻突然收到對方傳訊告知，「已懷孕2個多月」，而且還拍下婦產科照片證明，一口咬定他就是孩子的爸。

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▲前女友被質疑好傷心。（圖／翻攝自爆系知識家）



原PO在臉書社團「爆系知識家」表示，昨天他收到前女友的訊息，對方3月7日去看婦產科發現，肚子裡已經有2個多月大的小寶寶，還拍下婦產科藥袋，證明自己真的已經懷孕，且真誠地說「我真的沒有騙你好嗎？」

原PO頓時充滿疑惑，兩人自從分手後就沒發生性行為，就算真的剛好分手前懷孕，女方現在也至少6個月身孕。由於他收到訊息的當下太錯愕，還記成兩人才分手4個多月，後來仔細翻閱記錄才想起，和前女友根本已經分開半年以上，更加不可能這時候才發現懷孕。

因為懷孕時間點實在兜不攏，原PO懷疑前女友肚子裡的小孩不是自己的，卻遭對方痛罵，「你的意思是我很隨便嗎？當初說這麼好聽！」他只好無奈發文，「想請教，分開這麼久，這小孩受孕期是正確的嗎？」

據了解，精子最多在體內存活5天，如果最後一次性行為是去年9月5日分手當天，假設當時已中獎，女方現在應該已經懷孕6個月。網友表示，「潛伏期長達四個月」、「她的子宮會LAG嗎」、「應該是蟲蟲冬眠了，天暖才又甦醒」、「可能他子宮有開wifi剛好連線到」、「愛是一道光」、「你射的是蟯蟲吧」、「我沒有說妳是個隨便的人，只是隨便起來不是人。」

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