愛上「凱燕哥」2週獻身17次！　妹子驚覺是國產車怒喊分　

▲女網友將男友假裝開保時捷的事投稿至微博上，反遭其他網友狂吐槽。（圖／翻攝自微博／汽車美圖，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

大陸一名女子日前在朋友聚會中，認識一名開「保時捷凱燕」（Cayenne）卻生活儉樸的男子，因此芳心大動與對方熱戀，2週便獻身17次，還在微信朋友圈不斷曬照炫耀，未料被朋友告知所謂的「凱燕」（Cayenne），只是價值10幾萬人民幣的國產車「眾泰」，讓她頓覺被欺騙怒分手，並痛斥男友愛虛榮，事後將此事分享PO網，卻遭其他網友打臉狠批「妳還不是為了車才交往的」。

女網友將此事投稿至微博《網紅的那些破事兒》，忿忿不平地表示，自己日前在友人聚會中，認識一名穿著打扮低調的男子，回家時發現對方開著「保時捷凱燕」，內心暗自覺得這種有錢又低調的男人已不多見，暗暗幫對方加了不少分，後來又見到凱燕哥雖開著名貴車款，卻總穿著淘寶貨，吃飯也選擇經濟實惠的小吃店，女網友認定對方「有錢還踏實」，芳心大動，兩人火速陷入熱戀。

兩人交往後濃情蜜意，女網友更對男方百依百順，交往2個禮拜就獻身17次，還不斷在朋友圈曬照秀恩愛，卻因此意外被朋友戳破男方所開的根本不是「凱燕」，而是價值僅10幾萬人民幣的國產車「眾泰」，只不過是貼上了一個假的保時捷標誌而已，氣得她立刻微信質問男友，沒想到卻遭對方反問「為什麼要這麼虛榮」，讓她大呼自己瞎了眼才同意交往。

不過這段經歷卻遭到其他網友吐槽，認為女網友其實也是因為虛榮才會和對方在一起，沒什麼立場指責男方，「都是一個籠子的鳥，誰也別說誰」、「這是個想調凱子的人才，卻不小心碰到了天才」、「女主為什麼會記得住睡了17次，好耐人尋味啊」、「啥都不懂還想混高端圈子，老老實實找個眾泰男嫁了」、「兩個虛榮的人在一起沒什麼不好」、「什麼人就會遇到什麼樣的人」。