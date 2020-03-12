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第二批武漢包機361人「一採完成」　280人陰性、81人待驗中！

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記者嚴云岑／台北報導

第二批武漢台商包機361名台商，已全數入住檢疫所展開14天隔離檢疫，11日起已陸續進行採檢。中央流行疫情指揮中心表示，昨天下午已完成採檢，280人為陰性，另有81人檢體仍在採檢當中，所有檢疫所人員身體健康狀況良好，目前無人發燒。

▲武漢台商專機返台，台商穿藍色隔離衣排隊檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

返台由華航和東航分別直飛，兩班機帶回361名國人，並於清晨全數進入3處檢疫所，展開集中隔離檢疫。中央流行疫情指揮中心11日表示，這361人需進行採檢，最遲明早完成採檢工作。然而相對鑽石公主包機需二採，此次武漢包機僅需一採，指揮中心解釋，因經風險評估等級不同。

請繼續往下閱讀...

第二批武漢包機分別由中華航空運載169人、東方航空運載192人，於10日晚間及11日凌晨抵台，發燒或具嚴重呼吸道症狀者無法上機，下機後無人需後送，行李也統一消毒除裡。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥11日表示，相關檢疫工作已陸續展開，最遲將在12日上午完成，有別於鑽石公主號包機前後採驗3次，武漢包機因風險評估較低，暫定只需一採即可。

▲▼49,肺炎,關係圖,地圖( 圖／曾梓倩）

▲全台確診者關係圖。（圖／曾梓倩）

指揮中心醫療應變組副組長王必勝則表示，鑽石公主號乘客多在狹小空間，且確診、感染率高，才會採高規格處理，武漢包機民眾之前所處環境多為住宅地區較為開闊，經過風險評估兩者等級不同，至於出關前是否還需加採，會進一步評估。

▲▼全台確診人數達到49例。（圖／翻攝疾管署網站）

▲全台確診人數達到49例。（圖／翻攝疾管署網站）

指揮中心指出，這361名返台旅客每日需監測兩次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適時，立即依規定後送就醫，檢疫所也會提供口罩等相關防護裝備供檢疫者及工作同仁使用，集中檢疫者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，與附近居民不會有接觸，請民眾放心。

▲▼武漢包機返台現場照片曝光。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

▲武漢包機返台現場照片曝光。（圖／指揮中心提供）

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