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「這是一場物競天擇的防疫！」英國宣布6大政策　旅英媽一聽心碎：怎麼冷靜

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▲▼英國衛生部長兼保守黨議員多里斯和首相強生。（圖／翻攝自臉書「Nadine Dorries」）

▲英國衛生部長兼保守黨議員多里斯和首相強生。（圖／翻攝自臉書「Nadine Dorries」）

記者黃可昀／綜合報導

新冠肺炎在歐洲擴散的速度超乎想像，愛爾蘭、法國等國紛紛宣布關閉學校，英國首相強生（Boris Johnson）則在當地時間12日下午宣布，英國正式進入第二階段「Delay 延宕期」，本以為會跟進其他國家的停課政策，想不到強生卻說，「現階段不停課」，其他有疑似症狀者「請自行在家隔離」，除非病情太過嚴重，否則不需要打給醫療緊急專線1111。

旅英親子作家QQmei在臉書表示，「這是一場物競天擇、適者生存的防疫」，英國首相強生在記者會提到，「接下來可能有更多家庭失去摯愛」，言下之意就是請國人做好心理準備，將會出現更多確診病例甚至死亡數，人人做好預防才是防疫最佳方法。她聽完忍不住感嘆，「講白話點就是『要有心理準備會死更多人』」，「說好的Keep calm and carry on（保持冷靜並繼續前進）呢？」也不禁羨慕台灣的防疫措施，「台灣政府真的做得很好很好，請大家珍惜再珍惜。」

QQmei從首相強生的發言中整理出6項重點：

1、不追溯旅遊史和接觸史

不論是感冒還是新冠肺炎，只要國人出現任何咳嗽、發燒等類似症狀，請在家自主隔離7天，自行觀察身體狀況，不要到外頭接觸人群。

2、非必要勿撥打醫療緊急專線1111

為了讓醫療資源最佳化，目前只會針對住院，或是養老院對象進行病毒篩檢，一般人如果出現疑似症狀，請先自己待在家隔離，除非病情突然急轉直下，才需要撥打1111求助。

3、不會停課

即刻開始停止學校舉行海外戶外教學，但學生照常要去學校上課，也不限制大型集會活動，「因為科學專家研究顯示，停止集會對疫情防堵成效不高。」

4、老人避免外出

70歲以上的長者最好待在家，少外出接觸人群，減少病毒感染風險。

5、現階段目標是延緩傳播

雖然經過醫院確診數為590人，但實際上可能已超過5000人感染，政府的最新政策是採取「延緩傳播」，有症狀的人在家自主隔離，「大家建立群體免疫力」。

6、勤洗手

戴口罩的觀念在歐美國家並不普及，所以官方提倡勤洗手，隨時保持手部清潔，預防病從眼、口、鼻進入更重要。

 
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