謊報旅史「毒王」一直飛回來！陸新招反制：醫療費全部自行負擔

▲河南一名「毒王」從義大利返回，一直隱瞞旅遊史，還搭地鐵上班，最後被確診。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情逐漸降溫，防堵輸入性病例成為新的防疫重點，但近期卻發生多起返國人員隱瞞旅遊史、接觸史、病情的「毒王」事件。對於相關情況，大陸官方除了依法追究責任外，近日也有地方政府宣布，只要瞞報者、謊報者感染了新冠肺炎，治療費用都要自行負擔，不能享有先前針對疫情推出的「免費治療」政策。

河北唐山市13日發出通報，宣布對境外入（返）唐人員刻意隱瞞接觸史、旅居史，故意謊報病情或拒不執行疫情防控措施，引起新型冠狀病毒傳播或者有傳播危險的，依法追究其法律責任，同時，本人一旦感染新冠肺炎，所有相關治療費用由本人承擔。

▼疫情已在全球蔓延。（圖／達志影像／美聯社）

唐山市的通報發出之後，隨即受到許多大陸網友好評，認為故意謊報病情，導致大眾陷入傳染風險的人，確實沒有資格享有「免費治療」，且最近發生多起返國者隱瞞旅遊史，不只沒有隔離，還搭乘大眾運輸工具，到處接觸人群的「毒王」事件，更應該重視。

唐山市的新措施也獲得大陸官媒的稱讚，《人民日報》就以「刻意隱瞞病情入境，不配享有免費治療」為題發文指出，隱瞞病情和行程者，的確要「算帳」，法律代價要承擔，也有必要算一算經濟帳，「在社會損失面前，一個人的醫療費能有多少？人們廣泛贊同『隱瞞病情治療費自擔』，不是刻意跟隱瞞者過不去，而是希望隱瞞者受到觸動，希望其他人引以為鑑，希望通過強有力的制度安排防範隱瞞情形再度出現，更是希望疫情防控取得全面勝利，不能因個別人任性而架空來之不易的防控成效。」