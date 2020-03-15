瑞典「佛系防疫」不檢測　陸官媒：向病毒投降「害到全世界！」

▲瑞典斯德哥爾摩阿蘭德機場。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

瑞典官方日前宣布，改變新冠病毒的檢測政策，不再對輕症患者及疑似患者進行檢測。瑞典的決定引起許多爭議，大陸官媒《環球日報》也發文批評，國際社會尤其歐盟應當嚴厲譴責瑞典向病毒的繳械投降，「若瑞典的做法被接受，那本就脆弱的抗疫戰線將進一步斷裂、塌陷，長期後果不堪設想。」

《環球日報》提到，瑞典是第一個向新冠肺炎疫情公開舉手投降的歐洲國家，該國的這一最新政策無論對保護瑞典民眾的健康還是對協同全球抗疫都是高度不負責任的，「瑞典到12日共確診635個病例，其中12日當天新增135個病例，這對一個只有1012萬人口的國家來說，不啻是一個相當嚴峻的局面。」

《環球日報》指出，然而以瑞典的公共衛生發達水平來說，它還遠沒有走到山窮水盡的地步，「中國湖北省有過多個人口遠小於瑞典、醫療水平也低於瑞典的城市，出現了比目前瑞典多得多的病例，但是那些城市沒有放棄，它們近日都實現了新增病例的歸零。」

▼瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）。



《環球日報》強調，瑞典在沒有嘗試開展進一步防控動員的情況下，直接放棄了對疫情的全面抵抗，把抗疫戰線縮小到醫院的狹小部分，只保入院的患者和醫護人員，將社會上的疫情幾乎置於放任自流的狀態，這是對防疫規律的嚴重背離。

《環球日報》表示，瑞典這是要做鴕鳥，如此下去疫情勢必要在瑞典社會進一步暴發，必須住院的重症病人日益增多，該國的醫療體係將受到更加難以承受的壓力，「推行這樣的決定嚴重違反人道主義原則，它會在一個標榜『民主』『人權』的歐洲發達國家率先發生，足以讓人震驚。」

《環球日報》認為，瑞典這樣做還是對全球抗疫的拆台和放水，它意味著瑞典將是一個新冠疫情不受限制肆虐、絕大部分病例將失去流行病學追蹤的國家，「瑞典將成為國際抗疫中的黑洞，成為病毒積蓄力量並向其他地區發動攻擊的溫床。」

《環球日報》指出，未來的瑞典將對歐洲和更廣泛地區構成難以評估的巨大風險，別的國家病例再多，但起碼是清楚的，而瑞典將變成完全的一筆糊塗帳。

《環球日報》強調，國際社會尤其是歐盟應當嚴厲譴責瑞典向病毒的繳械投降，「如果瑞典的做法被接受，那麼世界本就脆弱的抗疫戰線將進一步斷裂、塌陷，長期後果將不堪設想。」