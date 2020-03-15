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日本家人「每月酒錢逼近6千」！持家妻祭「省錢妙招」反制　網笑噴讚聰明

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▲計算，理財，記帳，消費，財務。（圖／pixabay）

▲持家的原PO面對家庭支出，必須精打細算。（示意圖／取自pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

管控整個家庭開銷真的不容易啊！一名嫁至日本的女網友表示，先生和公公每個月的酒錢為數不小，讓連1元都努力省的她相當心疼，無奈之下只好祭出一省錢絕招。而網友們見狀後，都笑歪表示「省錢又顧肝」、「聰明」。

「沒事多喝水。」一名人妻在臉書「爆怨公社」中發文，她表示她的日籍老公和公公熱愛飲酒，一個月竟然可以喝掉5瓶4公升的燒酒和60瓶350cc的啤酒，每個月光是酒錢，就足足花了2萬多日幣（約台幣5700元），讓負責管理家庭支出的她相當頭痛。

請繼續往下閱讀...

「那麼愛喝，我直接讓你們喝個夠！」原PO無法放任錢一直流失，只好想出一個對策來省錢：只要老公他們開了一瓶新的燒酒，她就會趁對方不注意時把酒分成2瓶，讓2個瓶子內都只有一半的酒，剩下的則是用水補滿，「直接讓它1瓶變2瓶！」

有趣的是，先生和公公完全沒發現原PO有動過手腳，讓她笑說「我就繼續讓他們喝水喝到飽。」

▲▼喝水,水杯,水。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO用開水稀釋，老公和公公竟然都喝不出來。（示意圖／取自pixabay）

原PO補充，有人認為一個月2萬日幣的酒錢不算多，但她一個月的預算只有15萬日幣（約台幣43000元），除了要負責一家五口的三餐、公婆要吃的零食、面紙等家用品，加上日本物價又高，這筆錢對她來說已經是非常多的了。

貼文一出，網友們都被原PO妙招逗樂表示，「聰明」、「喝的不是酒，是紓壓」、「省錢又顧肝」、「其實有酒瓶就好，裡面裝什麼已經不重要了」、「會不會最後全部換成水也沒感覺」、「可能會覺得自己酒量變好了」。

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