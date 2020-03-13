「哩檢舉達人膩？」阿桑伸手猛戳2下行車紀錄器　她喊冤遭嗆：某哩裝J衝蝦

▲騎機車如果沒裝行車紀錄器，車禍時容易有理說不清。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

為了避免在行車糾紛、車禍中有理說不清，路上常看到騎士們的安全帽上還頂著一個行車紀錄器，沒想到卻因為這樣被路人質疑。一名女網友日前出門買菜，因為有在機車上裝行車紀錄器，結果被一個阿姨開口質問「哩檢舉達人膩？（妳檢舉達人嗎？）」，一番奇葩言論，原PO忍不住在心中大翻白眼。

「哩檢舉達人膩？（妳檢舉達人嗎？）。」這位女網友在臉書《爆怨公社》貼出阿姨質疑的語句，她聽到對方這樣問，忍不住「蛤？」了一聲，定睛一看，才發現是前面的阿姨，「伸出她那甜不辣的手指，戳了戳我機車上的行車紀錄器」。

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▲機車騎士若能裝行車紀錄器，是給自己一份保障。（示意圖／記者李毓康攝）

被這樣一問，原PO趕緊否認「喔！不是啦！」沒想到阿姨卻回問「騙蕭欸，某哩裝這個衝蝦？（騙人，不然妳裝這個要幹嘛？）」。女網友當下有點尷尬地回「啊就……」「啊就因為我是三寶啊！」但阿姨又再發問：

路人阿姨：蛤？蝦米意思？檢舉達人跟三寶啊某關係啊～！（蛤？什麼意思啊？檢舉達人跟三寶又沒關係）

原PO：阿姨，妳知道三寶碰三寶會怎樣嗎？

路人阿姨：會怎樣？

原PO：會ㄏㄨㄟ ㄇㄧㄟ清啦～（責任會劃不清楚的意思）

遇到這位阿姨，原PO事後忍不住吐苦水，「現在多機車都有裝行車記錄器啊？怎麼還有人認為裝這個就是檢舉達人啊？我保護我自己不行嗎？」而且行車紀錄器是朋友送她的生日禮物，「妳戳什麼戳啊？（生氣）買個菜也遇到鳥事（翻白眼）。」

看到貼文後，其他人也紛紛看傻，「沒禮貌的阿桑」、「到底關她什麼事」、「回答她：謀哩違規達人膩」、「OS：就是怕遇到你這種三寶喇」、「現在要裝才能保護自己啊」、「既然她都開口了，那等等妳就默默的跟在她後面騎，看她有無違規行徑」、「汽車裝行車紀錄器是保護自己，機車裝行車記錄器是檢舉魔人？」

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