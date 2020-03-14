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瑞芳亂倒廢土2萬7千噸　比對監視器抓到「土頭」搜索約談6人

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▲ 瑞芳亂倒廢棄土挑戰公權力業者GG了 檢警比對監視器抓到土頭搜索約談6人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 瑞芳亂倒廢棄土挑戰公權力業者GG了，檢警比對監視器抓到土頭搜索約談6人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區山坡地2月起，便遭不肖棄土集團傾倒營建廢棄土石，直到3月4日遭發現制止，共計傾倒2處山坡地，將近1.5公頃，土方量高達2萬7000噸！基隆地檢署檢察長柯麗鈴獲報，隨即指派國土保育專組主任檢察官陳彥章與檢察官何治蕙偵辦，經查確有違反水土保持等法令，12日搜索基隆某工地及相關建商、營造廠並約談林姓業者等6人到案，以遏止不法並揪出幕後不法集團。

基隆地檢署主任檢察官陳彥章、檢察官何治蕙與新北市政府警察局瑞芳警分局組成專案小組，經調閱沿路監視器畫面比對，經過7天比對，查出營建土石來自基隆市一處工地。12日發動搜索，並查扣相關出土及進土等相關帳冊文件，並約談林姓業者等6人相關當事人到案，林姓業者坦承違法棄土，將依水土保持等法之竊佔國土及致生水土流失起訴。

2020年2月間，林姓業者承攬得基隆某工地營建土方棄置案，沒想到竟夥同工地主任等不依土方棄置傾倒計畫之規定，覓得新北市貢寮區和美街58號附近山坡之坑溝，傾倒大量土石及磚瓦等營建土方，新北市政府獲報，勒令業者停工。未料林某食髓知味，再度傾倒營建棄土於西靈巖寺下方陡約50度之邊坡，市府於3月4日再度查獲現場查扣挖土機1台、卡車2台，瑞芳2處山坡地遭棄置營建廢棄土石共計達2萬7000噸。

▲ 瑞芳亂倒廢棄土挑戰公權力業者GG了 檢警比對監視器抓到土頭搜索約談6人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 林姓業者坦承違法棄土，將依水土保持等法之竊佔國土及致生水土流失起訴。

新北市農業局表示，林某遭查獲時，堅稱是為了幫寺院興建停車場，然卻提不出停車場興建許可及水土保持計畫書，且2處遭棄置廢土之山坡地亦未不僅竊佔國有土地，還未做任何水土保持措施，乃要求業者現場覆蓋帆布減少沖刷，並要求施作臨時擋土設施，隨即清運棄土，還山坡地原來面貌及安全。

農業局簡任技正洪勝雄指稱，遭傾倒廢土之和美街58號附近山坡地坑溝，為區域的集排水路，現在堆積大量土石，降雨時水流阻塞加上鬆軟土石，極易形成土石流，另一處西靈巖寺堆積土石邊坡極陡約50度之邊坡，2處完全沒有任何擋土及排水設施，汛期來臨安全極度危險，而倒土容易清土難，業者無力於短時間清運棄土，所以為保護自然環境及民眾之安全，應該馬上先在山坡地設置土壤含水量、位移之智能監測，即時了解山坡地變異通知民眾應變。

基隆地檢署將強化檢調警環之合作，繼續查緝轄區內非法棄置案件，且對於企圖以合法掩飾非法、破壞水土保持及污染環境者，將從嚴、從速追訴，絕不寬貸，呼籲業者勿心存僥倖，挑戰公權力。另民眾若有發現污染環境之情事，請協助立即報案並提供相關線索，以供檢警即時追查、溯源，維護國土潔淨。

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