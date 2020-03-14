屏東高齡下鄉換照服務列車啟動　阿公阿嬤一起來

▲屏東監理站下鄉辦理高齡換照認知測驗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣地形狹長，體恤長輩往返監理站的辛勞、避免長輩舟車勞頓，屏東監理站3月份辦理下鄉服務，派員至當地衛生所為長輩辦理做認知功能測驗及換照服務，籲請長輩把握時間。

高齡駕駛人駕照管理制度自民國2017年7月1日實施，普通駕照的有效期限都是到75歲止，1942年31年7月1日（含）以後出生或1942年6月30日（含）前出生有違規記點或吊扣駕照情形的長輩，記得收到通知單請儘快辦理換照。

屏東監理站站長洪美芳表示，辦理換照應經體檢合格及通過認知功能測驗（或檢附無患有中度以上失智症證明文件），為體恤長輩往返監理站的辛勞，該站年3月份辦理下鄉服務，派員至當地衛生所辦理做認知功能測驗及換照服務。

服務時間及地點如下：

3月17日（星期二）上午9時至11時，林邊鄉衛生所，。3月17日下午14時至16時新園鄉衛生所。3月25日（星期三）下午14時至16時，佳冬鄉衛生所。26日（星期四）下午13時30分至15時，琉球鄉衛生所。

監理站提醒，高齡體檢換照需準備身分證、健保卡、駕照、1吋照片4張，體檢費用依各醫療院所規定及換照規費新台幣100元，如相關問題，洽屏東監理站08-7666733轉分機201或203。

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