掏千鈔買口罩！藥局不夠找零...恐龍媽「最壞身教」惹怒萬人：孩子堪憂

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

自從口罩實名制後，許多藥師就見識到奧客的威力，有的無禮咆哮，甚至有女藥師被逼下跪磕頭。一名女網友發文抱怨，昨天傍晚有位母親拿千鈔買口罩，由於沒有多餘小鈔能找，所以好聲表示會幫忙保留，請她拿零錢來買；怎料對方瞬間理智線斷裂，當著孩子的面爆吼，做出不良的示範。

女網友在爆怨公社提到，「我們是一家不限制時間，讓大家可以隨自己方便，領取得到口罩的小藥局！因此我們變得非常忙碌，我們的工作加量，沒有休息時間，一堆繁雜的工作接踵而來，連吃飯也只能草草了結，只為了讓民眾方便，也希望大家能有同理心，自備零錢買僅此而已！」

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然而就在昨天傍晚，一位媽媽帶著國小4、5年級的孩子，掏出千元大鈔買兒童口罩，「我們真的沒有多餘小鈔能找，於是請她晚點方便的話，再拿零錢來購買，並表示幫她保留著。」

▲這位母親做出不好的示範。（圖／翻攝自爆怨公社）

此話一出，那位母親立刻爆炸，不客氣地回「等等不去買東西不是一樣沒零錢，而且你們怎麼可能沒零錢，怎麼可能沒有。」無奈的他們只好再次強調，請她自備零錢購買，緊接著經典語錄竟出現了，對方大吼「不高興不要賣啊！」

早已疲憊不堪的她忍不住感慨，「多點同理心我們可以更和協的完成交易，我們真的很累，不要太任性了老公主。」而網友們看完也紛紛替她抱不平，「就是有那種爛人，自以為自己是客人就最大，不爽可以不要買」、「不要賣她，叫她滾去別的地方買」、「這種人應該公布，然後禁止賣給她」、「別跟無腦人過不去，放寬心，別賣她」、「人家都要幫她保留了，還生氣什麼？我都買不到」、「媽媽在孩子面前吼別人，這小孩的禮貌恐怕也......」。