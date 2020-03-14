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男擁毒躲貨櫃屋拒絕臨檢　警持搜索票撬開房門驚見大批安毒

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▲桃園市八德警分局12日下午持搜索票在轄區某民宅後方貨櫃屋緝毒，現場起出大批安毒與工具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德警分局12日下午持搜索票在轄區某民宅後方貨櫃屋緝毒，現場起出大批安毒與工具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局八德分局接獲情資，轄區長興路某民宅疑有毒品交易，警方專案小組向地院申請搜索票，分局長陳錦坤12日下午率隊前往查緝，在民宅後方貨櫃屋起出大批安毒與工具，屋主吳姓男子卻未見蹤跡，警方撬開廁所赫見吳男藏匿其間，吳坦承持有毒品但否認有製毒與交易，警方偵訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦。

警方指出，八德分局偵查隊與廣興派出所組成專案小組追查長興路民宅疑似有毒品交易案件，經長達1個多月偵查探訪，12日下午15時許持桃園地院法官核發搜索票搜索某民宅後方貨櫃屋，但貨櫃屋卻反鎖，員警撬開大門進入屋內，未見屋主吳姓男子蹤跡，其中廁所未開燈卻反鎖，員警撬開門後查出年約50歲的吳姓男子躲在廁所內。

▲桃園市八德警分局查獲民宅旁貨櫃屋藏毒，現場起出安毒成品、半成品、工具與現金30萬餘元等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德警分局查獲民宅旁貨櫃屋藏毒，現場起出安毒成品、半成品、工具與現金30萬餘元等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方在房內桌上起出安非他命2包（含袋淨重分別為738公克、144公克）合計882公克、安非他命液態半成品淨重665公克、現金30萬5800元、吸食器1組、研磨器1組、烘乾用電燈3組與電子秤等工具在內，吳男在偵訊時坦承持有毒品，但否認有販賣與交易等情事，現金也是他個人所有，對於毒品來源則是避重就輕。

▲桃園市八德警分局查獲民宅旁貨櫃屋藏毒案，將屋主吳姓男子移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德警分局查獲民宅旁貨櫃屋藏毒案，將屋主吳姓男子移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德分局長陳錦坤表示，社區大樓、出租套房、鐵皮屋、空屋等易藏污納垢而成為毒品據點，警方將持續落實上述場所清查作為，以查緝可疑毒品與其他犯罪加強掃蕩查緝淨化轄區治安，至於吳男持毒案，警方將持續向上溯源追查。

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